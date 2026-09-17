Patricia Bullrich reconoció que desconocía el recorte para el área de Discapacidad en el Presupuesto 2027: «Me sorprendió»

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, admitió que desconocía los cambios en materia de Discapacidad incorporados por el Gobierno al proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió que ese tipo de situaciones “resiente” la relación del oficialismo con sus aliados en el Congreso. El hecho volvió a exponer diferencias entre la legisladora y el presidente Javier Milei.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, reconoció la exministra de Seguridad en diálogo con el programa «Esta mañana» de Radio Rivadavia.

Patricia Bullrich volvió a exponer diferencias: «Quedás como un tonto»

La senadora recordó que en Diputados ya existían conversaciones sobre la cuestión y “había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo de determinada manera”, por lo que ahora esperará para conocer qué texto finalmente aprueba la Cámara baja y envía al Senado.

Bullrich explicó: “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás”.

“Eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, agregó la exministra de Seguridad, quien actualmente integra la mesa política del Gobierno.

🔴 "ME SORPRENDIÓ QUE EL PRESUPUESTO LLEGUE CON LA INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS EN LA LEY DE DISCAPACIDAD"



👉 La Senadora Nacional, Patricia Bullrich (@PatoBullrich ), habló con Ignacio Ortelli (@ignacioortelli ) sobre las modificaciones en el proyecto del sistema de prestaciones y… pic.twitter.com/NIFTxvPXRO — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 17, 2026

Reforma electoral: «No están los votos», sostuvo Patricia Bullrich

Sobre la reforma electoral, Bullrich aseguró que todavía continúan las negociaciones entre La Libertad Avanza, gobernadores, la Unión Cívica Radical y el PRO y reconoció que aún “no están los votos” porque tampoco terminaron de definirse las coaliciones y acuerdos políticos para las próximas elecciones.

La senadora dejó abierta, además, la posibilidad de avanzar con un esquema intermedio para las PASO. “Algún sistema de selección tiene que haber”, sostuvo, y planteó que en cada partido “todos deben tener la posibilidad de competir” para definir los candidatos.

“Puede haber un paso intermedio, que no es eliminar las PASO sino que no sean obligatorias”, señaló.

Bullrich también ratificó su respaldo a una eventual reelección del presidente Javier Milei. “Es un proyecto que merece tener reelección, sí, sin duda”, afirmó, aunque consideró que todavía existen aspectos de la economía que deberían “mejorar» de cara al próximo año.

En ese sentido, sostuvo que es necesario acelerar los sectores vinculados con el mercado interno para que empresas, pymes, trabajadores autónomos, monotributistas y empleados en relación de dependencia puedan “sentir los beneficios” de la estabilidad económica.

“La actividad económica tiene que repuntar”, reconoció Bullrich, y mencionó particularmente las caídas de la industria y la construcción y consideró que se trata de sectores relevantes por la cantidad de puestos de trabajo que concentran.

Finalmente, consultada sobre la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, desestimó la posibilidad de que el recurso internacional que presentaron sus abogados pueda revertir su situación de prisión y de inhabilitación.

“El tema está cerrado, por lo menos en la causa por la que hoy está purgando una pena, se llegó a la última instancia. Ningún detenido en la Argentina ha tenido tantas revisiones judiciales como la expresidenta”, aseveró.

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