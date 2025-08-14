Presupuesto universitario en vilo: La Libertad Avanza logró frenar al kirchnerismo y el debate se retrasa en el Senado

La Libertad Avanza logró desactivar un intento del kirchnerismo en el Senado para apurar el debate sobre el presupuesto universitario, aprobado en la Cámara de Diputados. Al filo del reglamento, Unión por la Patria había “autoconvocado” a un plenario de comisiones para este jueves con el objetivo de firmar dictamen, pero el titular de Presupuesto y Hacienda no dio su aval y citó para el martes.

De esta manera, por los tiempos formales que maneja la Cámara alta (que tiene una ventana de tiempo de siete días entre el dictamen y la votación), quedó abortada la misión del kirchnerismo de ir al recinto el próximo jueves 21. El Gobierno, que no para de sufrir derrotas legislativas, ganó tiempo de cara a otro veto presidencial.

La polémica se abrió el miércoles por la tarde, cuando Unión por la Patria, al mando de José Mayans, hizo circular una convocatoria a un plenario de las comisiones de Educación (que preside el camporista Eduardo “Wado” De Pedro y es cabecera del debate) y de Presupuesto, que encabeza Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario.

Polémica reglamentaria: el cruce entre Atauche y Mayans por la citación

Atauche le respondió a Mayans a través de una nota. “Esta presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda no ha sido consultada previamente, por ende no ha dado su consentimiento para tal citación”, contestó. “Conforme al reglamento de la Cámara y a la práctica parlamentaria, es improcedente la pretendida convocatoria a la comisión de Presupuesto”, agregó.

Finalmente, por la noche se formalizó la convocatoria a un plenario de las dos comisiones para el próximo martes 19 a las 16.30, que dejó sin efecto la controvertida citación de este jueves. Para el mismo martes, a las 15, se citó a otro plenario de Presupuesto, Salud y Población, donde se tratará la emergencia pediátrica, a raíz de la crisis en el hospital Garrahan.

Paralelamente, Atauche solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso un informe sobre el costo fiscal de los dos proyectos. En el caso de la emergencia pediátrica, la OPC estimó que solo la recomposición salarial del personal de salud (asistencial y no asistencial) y de los residentes tiene un impacto de $133.433 millones en 2025. A eso hay que sumarle exenciones en el pago del impuesto a las Ganancias.

En el caso universitario, no existen cálculos oficiales al respecto. Cabe recordar que la iniciativa recompone los salarios docentes y no docentes y obliga a convocar a paritarias, a la vez que actualiza los fondos para gastos de funcionamiento de las instituciones, entre los principales puntos. En la oposición hablan de un 0,14% del PBI para 2025.

La maniobra de Unión por la Patria para acelerar los dictámenes fue un “déjà vu” del debate sobre jubilaciones y discapacidad, donde también hubo una “autoconvocatoria” que permitió avanzar con los proyectos. El oficialismo cuestionó la validez de esos dictámenes, pero la oposición los validó en el recinto, sentando un polémico precedente.

En esa oportunidad, el bloque de Mayans tuvo ayuda de los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), así como de la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO). Pero esta vez, esos apoyos no estaban garantizados: en la UCR y el PRO se resistieron a seguir el ritmo del kirchnerismo en plena época electoral, por lo que el dictamen de este jueves no estaba asegurado.

Otra “mega sesión” en Diputados

En Diputados, la oposición ya trabaja en una nueva sesión explosiva para el gobierno de Javier Milei. Con las complicaciones que acarrea el cierre de listas, buscarán hacer el pedido para el próximo miércoles 20, pero si los tiempos no alcanzan, será la semana siguiente. Para el miércoles 27 está prevista una sesión informativa con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En la tarea están embarcados los armadores de los principales bloques: Paula Penacca por Unión por la Patria, Oscar Agost Carreño por Encuentro Federal, Carla Carrizo por Democracia para Siempre, y Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica. Intentan planificar la sesión “con la misma inteligencia” que la última, donde ganaron una docena de votaciones.

Los vetos a las dos leyes jubilatorias (aumento de los haberes y del bono, y restitución de la moratoria) y a la emergencia en discapacidad figurarían en el temario. La oposición necesita reunir dos tercios de los votos para insistir, y el número, hasta el momento, no está garantizado. A fuerza de presiones a gobernadores, el Gobierno confía en reunir el tercio que necesita: los “86 héroes”.

En la oposición creen que los proyectos de los gobernadores sobre ATN (Aportes del Tesoro Nacional) e impuesto a los Combustibles pueden ser un anzuelo para que los mandatarios, al menos, garanticen quórum. Por eso, esas dos iniciativas, que recibieron dictamen este miércoles, también serán parte de la agenda.

La sesión también incluirá el proyecto para destrabar la comisión investigadora del caso $LIBRA y nombrar a un presidente. De lograrse, será una de las derrotas más duras para Milei: el Congreso estará tres meses ocupado con un presunto caso de corrupción que ataca al corazón del gobierno libertario, elecciones mediante.

Por otra parte, también está lista para ser votada la declaración de la emergencia en ciencia y tecnología, que busca garantizar el financiamiento del sector y cumplir con una ley ya vigente que obliga a aumentar la inversión progresivamente año a año hasta alcanzar el 1% del PBI en el año 2032.

Finalmente, otro de los temas que podría colarse en la sesión es la anulación del decreto 383/25, que reformó la Policía Federal y le dio atribuciones como realizar requisas y detenciones sin orden ni control judicial, y hacer tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales (ciberpatrullaje). En la última sesión, se rechazaron otros cinco decretos (que ahora están en el Senado), como el que disolvió Vialidad Nacional y el que modificó el INTA y el INTI.

Corresponsalía Buenos Aires