Previo a las reformas, Manuel Adorni convocó a una reunión clave en Casa Rosada: la mesa chica presente

La Casa Rosada concentra esta mañana una reunión de alto nivel para delinear la estrategia parlamentaria del Gobierno ante la inminente convocatoria a sesiones extraordinarias. El encuentro fue convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reune figuras claves del Gobierno como Patricia Bullrich, Diego Santilli, Lule Menem y Martín Menem.

El objetivo central del cónclave, que comenzó cerca de las 9:30 según indicó Infobae, fue establecer la hoja de ruta y la priorización de las iniciativas que el presidente Javier Milei buscará debatir y sancionar antes de fin de año.

Se trata de un movimiento de coordinación institucional esencial antes de la presentación oficial del paquete de reformas.

El cronograma de Reformas en el Congreso y el avance del Presupuesto 2026

La agenda discutida en el despacho de Adorni se centró en la necesidad de un tratamiento ágil para los proyectos más sensibles. El listado de prioridades incluye temas de impacto nacional y económico que, inevitablemente, tendrán consecuencias en todas las provincias, incluyendo Neuquén y Río Negro:

Presupuesto 2026: Fundamental para el plan de equilibrio fiscal, el proyecto recae en la Cámara de Diputados bajo la coordinación de Martín Menem .

Fundamental para el plan de equilibrio fiscal, el proyecto recae en la Cámara de Diputados bajo la coordinación de . Reforma Laboral: Una propuesta de modernización impulsada desde el Ejecutivo y que se espera comience a debatirse en el Senado.

Además de las leyes prioritarias, la mesa de coordinación avanzó en la inclusión de dos iniciativas orientadas a garantizar la estabilidad macroeconómica del país: