Alivio fiscal al campo: el Gobierno bajó las retenciones a la soja, el trigo y el maíz 

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la nueva baja de retenciones para el campo. (Foto: gentileza)

El Gobierno nacional dio un paso clave en su relación con el sector agropecuario al oficializar una nueva baja de los derechos de exportación (retenciones). La medida, comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, establece una reducción permanente de las alícuotas para granos y subproductos.

El objetivo declarado por la Casa Rosada es «mejorar la competitividad» de la agroindustria y cumplir con la promesa de campaña del presidente Javier Milei de eliminar impuestos distorsivos «en la medida que la macroeconomía lo permita».

Así quedan las nuevas retenciones

El cambio impacta en la soja, el trigo, el maíz y el girasol. El nuevo esquema impositivo que rige a partir de ahora es el siguiente:

📉 Soja: Baja del 26% al 24%.

📉 Subproductos de soja: Baja del 24,5% al 22,5%.

📉 Trigo y Cebada: Bajan del 9,5% al 7,5%.

📉 Maíz y Sorgo: Bajan del 9,5% al 8,5%.

📉 Girasol: Baja del 5,5% al 4,5%.

«Prioridad absoluta»

En su mensaje, Caputo buscó enviar una señal política fuerte al campo, responsable de cerca del 60% de las exportaciones nacionales.

«Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Milei. De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo», sostuvo el titular de Hacienda.

Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.

🇦🇷🇦🇷🇦🇷



— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 9, 2025

El ministro cerró el anuncio con una definición ideológica sobre el rumbo económico: «El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos».