Previo a su viaje a Estados Unidos, Javier Milei visitará cinco provincias de cara a las elecciones 2025

En tan solo tres semanas se llevarán adelante las elecciones legislativas 2025. El presidente Javier Milei estará presente durante esta semana en el armado de La Libertad Avanza en varias provincias. “Planeamos que Javier trate de ir a todos los lugares que pueda en esta ventana corta de tiempo”, afirmaron fuentes cercanas a Gobierno.

La agenda presidencial comenzará con el show que brindará Javier Milei en el Movistar Arena, junto a «La Banda Presidencial» y la presentación de su libro «La construcción del milagro». Allí estará presente gran parte de su Gabinete. El presentador del evento será el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Tras esta presentación, Milei planificó su viaje a cinco puntos del país en donde mostrará su apoyo a candidatos nacionales.

Una a una las provincias que recorrerá el presidente Javier Milei: cómo será su agenda

El martes a las 12 el presidente Javier Milei viajará a Mar del Plata a la inauguración de una planta, según pudo conocer Infobae. En este recorrido se mostrará junto al intendente Guillermo Montenegro, electo como senador provincial en la elecciones bonaerenses. La presencia de José Luis Espert no está confirmada.

Para el miércoles no hay actividades confirmadas hasta el momento.

El jueves irá a Mendoza para participar de un almuerzo en al Cámara de Comercio de San Rafael. La actividad fue ´propuesta por el gobernador Alfredo Cornejo, con quien el partido libertario realizó una alianza para las elecciones de octubre. Además, estará presente el primer candidato a diputado nacional por ese distrito, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri.

Luego, Javier Milei viajará en el avión presidencial a Santa Cruz donde se reunirá con Jairo Guzmán, candidato a diputado nacional.

Para el viernes está previsto que destine la agenda a la actividad por YPF. El sábado se dirigirá a Chaco y Corrientes.

Donald Trump y la recepción oficial a Javier Milei en Estados Unidos

En menos de 10 días, Donald Trump y Javier Milei volverán a reunirse. En Casa Blanca ya se prepara lo que será la recepción. Para el presidente argentino se tratará de un encuentro clave que ocurrirá antes de las elecciones nacionales. El mandatario norteamericano ha expresado públicamente su respaldo al proyecto del oficialismo. Hay expectativas en La Libertad Avanza por la reunión del 14 de octubre.

El último encuentro entre ambos fue a fines de septiembre, el mandatario argentino allí estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Canciller Gerardo Werthein.

Ambos Hubo reuniones entre Trump y Milei en una cumbre de la CPAC, en una cena en Mar-a-Lago, en su asunción presidencial y en las Naciones Unidas. La de este mes será la primera en la Casa Blanca. Trump considera su vínculo con el líder de La Libertad Avanza como un aliado estratégico en la región.

Un día antes del encuentro Trump-Milei, la comitiva oficial dormirán en Blair House, la residencia para invitados oficiales. Un sitio con 120 habitaciones, tres comedores, dos salas de trabajo y 18 personas de servicio permanente. Otros mandatarios argentinos que estuvieron allí fueron Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.