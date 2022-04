Primera reacción en el kirchnerismo sobre el salto de la inflación con un mensaje para Alberto Fernández

El diputado nacional por el Frente de Todos Carlos Heller se convirtió este miércoles en el primer referente del oficialismo en referirse al salto récord que registró la inflación en marzo, cuando saltó 6,7% y marcó su mayor avance mensual en los últimos 20 años.

“Cuando hablamos de esas dimensiones quién puede saber si va a ser 6,1 ó 6,7. Es altísimo y siempre la discusión es por qué”, dijo el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.



En declaraciones a radio La990, el referente del oficialismo remarcó que la inflación se apuntaló porque “tenés un fenómeno global, que está explicado por la suba de los commodities y de los combustibles”.

“Y bueno, el problema es siempre el mismo: en la Argentina por qué la suba de los commodities tiene que terminar influyendo en los precios locales si los precios locales tienen costos locales. Y cómo se hace, que es el gran desafío no resuelto, para lograr desacoplar los precios locales de los precios internacionales. Es el problema de los problemas”, agregó.

Durante la extensa entrevista, Heller opinó también que la problemática de la inflación “no es un problema exclusivo” del ministro de Economía, Martín Guzmán, ni del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

«La mayoría de las cosas que terminan incidiendo en la formación de los precios están fuera del área del Ministerio de Economía”. Carlos Heller.

“Lo primero que tengo que tener es una política que permita que las mejoras salariales se conviertan en mejora de condiciones de vida y no en alimentos de la espiral inflacionaria. Y está claro que esto no es un problema de la Secretaría de Comercio, es un problema de las políticas globales, tampoco es un problema exclusivo del Ministerio de Economía porque cuando uno mira cómo se maneja la economía del país, cómo está estructurado, yo te digo que Economía no sólo no maneja la Secretaría de Comercio, tampoco la de Industria y tampoco el Ministerio de Agricultura, tampoco el de Transporte, tampoco el de Producción. La mayoría de las cosas que terminan incidiendo en la formación de los precios están fuera del área del Ministerio de Economía”, argumentó.



Seguido, cuando le preguntaron si hacía falta una decisión que ordene todos los ministerios, el diputado oficialista respondió: “Y sí”.

Además, el diputado consideró que los datos del Indec sobre la distribución de la riqueza indican “por dónde hay que ir”. “Según la información disponible, la masa salarial se redujo de 48 a 3,1 sobre el total del producto. Es decir, tenemos la evidencia de que la torta creció porque el PBI creció 10,3 y la distribución se acentuó la concentración, es decir las empresas ganaron más y los asalariados tuvieron menos”, completó.

Heller se convirtió en el primer referente del oficialismo en hablar públicamente sobre el salto en la inflación de marzo.

Fuente: Noticias Argentinas