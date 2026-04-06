Primero Río Negro apelará el fallo que permitió a Domínguez seguir como legislador tras dejar el partido

El caso llegará al Superior Tribunal y reabre la discusión sobre a quién pertenecen las bancas legislativas. Foto: archivo.

El partido Primero Río Negro apelará la resolución de la Justicia Electoral que rechazó su pedido de revocatoria de mandato contra el legislador César Domínguez, quien fue electo por ese espacio pero luego se alineó con La Libertad Avanza.

Ariel Rivero, fundador y principal referente de Primero Río Negro, confirmó esa presentación ante el Superior Tribunal de Justicia.

«Vamos a seguir sosteniendo que lo que plantea el legisladorDomínguez no es correcto. Nos sorprendió el fallo, deja un precedente muy fuerte respecto a lo que significa la política, la pertenencia a un partido y la conducta de un legislador», afirmó.

El eje central de la apelación apunta a una discusión de fondo, para Primero Río Negro, las bancas son de los partidos políticos y no a las personas. En ese sentido, Rivero advirtió que el criterio del fallo podría tener consecuencias a futuro. «Con este precedente, mañana hay elecciones y los legisladores que ingresen por un espacio pueden después hacer lo que quieran«, cuestionó.

El 27 de febrero, el juez electoral Carlos Da Silva consideró que el pase de Domínguez a otro espacio no implicó una violación «ostensible y grave» de la plataforma electoral con la que fue elegido. Es decir, entendió que, aunque haya cambiado de alineamiento político, no se probó que haya contradicho de manera concreta los principios centrales del partido por el cual llegó a la Legislatura.

Ese punto es justamente el que discute Primero Río Negro. Según Rivero, el cambio de espacio político implica una ruptura con la representación otorgada por el electorado. Además, remarcó un elemento político: «La Libertad Avanza no existía en Río Negro cuando se realizaron las elecciones», en referencia a que Domínguez fue electo bajo otra estructura partidaria.

Rivero cuestionó a la Justicia y advirtió por el impacto del fallo en la «credibilidad» institucional

En sus declaraciones, el dirigente también cuestionó con dureza el accionar judicial. Señaló que decisiones como esta «lesionan la credibilidad» y habló de un «descreimiento» en el sistema democrático, al tiempo que planteó que existe una relación problemática entre política y justicia. «Hay acciones que hacen pensar que la Justicia es funcional al poder político de turno», sostuvo.

Ahora, el caso pasará a una nueva instancia. El Superior Tribunal de Justicia deberá definir si confirma el criterio de Da Silva o revisa el alcance de la representación política y la pertenencia partidaria en cargos electivos.