Leandro Massaccesi rompió el silencio tras ser echado por Pettovello: «No cometí ningún acto ajeno a la ley»

El ahora exjefe del Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, rompió el silencio y habló sobre su salida del Gobierno tras la decisión que tomó la ministra Sandra Pettovello. «No cometí ningún acto ajeno a la ley», aseguró en su descargo público.

Massaccesi fue desplazado de su cargo en una decisión preventiva tras revelarse que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación.

El descargo de Leandro Massaccesi

Leandro Massaccesi quien asumió el cargo como jefe de Gabinete de Sandra Pettovello en agosto de 2024 fue apartado de su cargo el pasado viernes 3 de abril. La medida, según informaron desde el Ministerio, responde a un protocolo interno de «tolerancia cero» frente a cualquier situación que pueda generar sospechas o controversias dentro de la cartera.

La situación generó gran repercusión y ante esta situación, el funcionario apareció en su cuenta de la red social X para aclarar los rumores.

«A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley», inició su posteo y remarcó: «No vine a la política a servirme de ella». Massaccesi confirmó que accedió a un crédito hipotecario y explicó que fue para obtener su «primera vivienda» junto a su pareja, tras esto aseguró que lo hizo «cumpliendo con todos los requisitos».

A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. — Leandro Massaccesi (@leandromass) April 4, 2026

El descargo que contiene varios hilos en X continúa detallando que «la solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida». «Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media. Especialmente para generaciones que han visto cada vez más difícil el acceso a su primera vivienda», agregó.

Massaccesi apuntó contra los cuestionamientos por haber accedido al crédito y subrayó: «Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener».

Finalmente manifestó que lamenta el «desenlace intempestivo de esta situación», pero sostuvo que se retira con «la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano».

De esta manera agradeció al equipo con el que trabajó con el que reconoce haber avanzado «hacia un país más ordenado y con mayores oportunidades».

«Deseo sinceramente que el Gobierno Nacional continúe por la senda del ordenamiento económico, para dejar atrás décadas de frustraciones y construir un futuro mejor para todos los argentinos«, concluyó.