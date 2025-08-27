Primeros resultados de la auditoría en Discapacidad: denuncian sobreprecios del 27% en la compra de medicamentos

El Gobierno de Javier Milei atraviesa un escándalo que salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tras la salida del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, por audios que hablan sobre presuntas coimas, el Ministerio de Salud inició una auditoría preliminar que reveló presuntos sobreprecios del 27% en la compra de medicamentos. La investigación, liderada por el interventor Alejandro Vilches, apunta a detectar irregularidades.

Según información publicada por el diario Clarín, los resultados preliminares del informe se basan en la comparación de los precios de siete medicamentos adquiridos tanto por la ANDIS como por la cartera sanitaria. En el caso de un fármaco, el organismo de discapacidad habría pagado un 27% más que el Ministerio.

El medicamento en cuestión es el PEG Asparaginasa, utilizado para tratar la leucemia linfoblástica aguda. De acuerdo con el análisis comparativo, la ANDIS lo adquirió por $13.500.176 en agosto de 2025, mientras que el Ministerio lo había comprado por $8.274.027 en agosto del año anterior. Tras descontar la inflación, la diferencia de precio asciende a 27%.

Las sospechas y la estrategia del Gobierno de Javier Milei por las presuntas coimas en Discapacidad

En el mismo día en que se conocieron los resultados de la auditoría, el presidente Javier Milei se refirió por primera vez al tema. Aseguró que «va a llevar a la Justicia» a Spagnuolo, a quien calificó de «mentiroso».

El caso se originó a partir de una serie de audios de Spagnuolo en los que el exfuncionario denuncia una supuesta red de corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su funcionario de confianza, Eduardo «Lule» Menem. Desde la Casa Rosada desmienten las acusaciones.

El ministro de Salud, Mario Lugones, no se pronunció directamente sobre el escándalo, a pesar de que la denuncia lo salpica. De hecho, el funcionario se ausentó el último martes de una reunión de comisión en la Cámara de Diputados en la que debía responder por la emergencia en el sector de la salud y las acusaciones que involucran a Karina Milei y Eduardo Menem.

El interventor Vilches, quien había sido citado por el plenario de comisiones, tampoco se hizo presente.

Un nuevo interventor en Discapacidad y el cambio de órbita: más poder para Mario Lugones

La intervención de la ANDIS se decidió tras el desplazamiento de Spagnuolo y el nombramiento de Alejandro Vilches, un dirigente cercano al ministro Mario Lugones.

Según informaron medios de Buenos Aires, el Gobierno busca quitarle a la ANDIS su carácter de organismo descentralizado para que pase a ser una secretaría más de la cartera de Salud.

Así, Lugones tendría un mayor control sobre las compras de medicamentos. El ministro, que llegó al cargo por el impulso del asesor presidencial Santiago Caputo, aún no se ha expresado en público sobre las supuestas irregularidades.