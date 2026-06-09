Privatización de Intercargo: volvieron a extender el plazo para la presentación de ofertas

El Gobierno de Javier Milei extendió los plazos para la presentación de ofertas y ajustó procedimientos para la venta de Intercargo, mediante la Resolución 833/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el cronograma de la Licitación Pública Nacional e Internacional destinada a la venta del 100% del paquete accionario de la empresa que presta los servicios de rampa en todos los aeropuertos del país y actualmente está en manos del Estado Nacional.

Privatización de Intercargo: cuáles serán los nuevos plazos

El cambio en los plazos estipulados de la licitación no es el primero que se lleva a cabo. En un principio, la presentación de ofertas tenía como fecha límite el 7 de mayo y se podían realizar consultas al pliego hasta el 27 de abril, pero se reprogramaron para el 10 de junio y el 26 de mayo, respectivamente. Ahora se volvió a modificar.

Los nuevos plazos:

Consultas al Pliego: se podrán realizar hasta el 17 de junio de 2026 a las 10:00 horas.

Presentación de ofertas: el límite se extendió hasta el 25 de junio de 2026 a las 09:59 horas.

Apertura de la Etapa N° 1: el acto formal se llevará a cabo el 25 de junio de 2026 a las 10:00 horas.

Asimismo, se modificaron los artículos 34 y 35 del pliego original. Se establece que, previo a la finalización del proceso, el Ministerio de Economía deberá dar intervención obligatoria a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Ambos organismos dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para expedirse sobre las actuaciones.

Además, se ajustó el protocolo para la firma del contrato. Una vez cumplido el pago del precio por parte del adjudicatario, la firma deberá celebrarse dentro de los siete días hábiles posteriores a la intervención de la SIGEN y la Procuración, eliminando la referencia previa que supeditaba este paso únicamente al acto administrativo de adjudicación.

Intercargo fue declarada «sujeta a privatización» en el marco de la Ley de Bases. El procedimiento actual no prevé la implementación de un Programa de Propiedad Participada ni preferencias especiales contempladas en leyes anteriores de reforma del Estado.

La resolución ratifica que la venta se realizará mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, buscando garantizar los principios de transparencia y concurrencia en la contratación administrativa.

A continuación, la resolución completa:

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