Privatización de Intercargo: el Gobierno extendió el plazo para recibir ofertas

El Gobierno decidió extender el plazo para la presentación de ofertas en el proceso de privatización de Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de rampa en los aeropuertos del país. La medida fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

La prórroga implica que los interesados tendrán tiempo hasta el 10 de junio para presentar sus propuestas, cuando originalmente el vencimiento estaba previsto para el 7 de mayo. Además se extendió el período para realizar consultas sobre el pliego, que ahora podrá hacerse hasta el 26 de mayo.

Como parte de este proceso, también se fijó un precio base para la venta de la compañía, estimado en poco más de 45 millones de dólares. La iniciativa se inscribe dentro del plan oficial de reducción del rol del Estado en la gestión de empresas públicas.

La privatización contempla la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo mediante una licitación pública nacional e internacional. El proceso se realiza bajo la modalidad de “empresa en marcha”, lo que implica que la firma continuará operando con normalidad durante la transición.

Intercargo fue fundada en 1961 y presta servicios de asistencia en tierra a aeronaves en más de 20 aeropuertos del país y cuenta con alrededor de 1500 empleados. En los últimos años, la empresa requirió asistencia estatal para sostener su funcionamiento.

La privatización de Intercargo: los fundamentos del Gobierno para continuar con el proceso

Entre los puntos centrales del esquema, se establece la transferencia total de los activos de la compañía y la salida completa del Estado de su participación, sin conservar acciones ni presencia en la conducción. A su vez, se garantiza la continuidad de los servicios en los aeropuertos donde opera.

Según se informó desde Gobierno, la decisión se tomó para introducir modificaciones en las condiciones de la licitación, a través de una circular aclaratoria. Señalaron que los cambios no alteran aspectos sustanciales del proceso, sino que buscan ajustar detalles técnicos del pliego.

El Gobierno justificó la privatización en la necesidad de mejorar la eficiencia del servicio y fomentar la competencia en el sector aerocomercial, que fue desregulado recientemente para permitir el ingreso de nuevos operadores privados.