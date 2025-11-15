Privatización inminente: Javier Milei define los últimos detalles del pliego para vender Belgrano Cargas

El Gobierno de Javier Milei está ultimando los detalles para oficializar la privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A. Solo resta refinar el pliego de licitación, pero fuentes oficiales adelantaron que su publicación podría concretarse incluso antes de fin de año.

La privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. ya se había confirmado a mitad de año mediante la publicación de un Boletín Oficial. En la Resolución 1049/2025 se había instruido a la Secretaría de Transporte y a la «Agencia de Transformación de Empresas Públicas» llevar adelante la desintegración y transferencia de los activos y operaciones de la empresa ferroviaria estatal a manos privadas, con un plazo máximo de doce meses.

Ahora, una fuente de la Casa Rosada reveló a Infobae que «el pliego de la licitación está casi listo» y anticipó que el documento se publicará en diciembre en el Boletín Oficial. El texto incluiría las condiciones para las cuales se dispondrá la privatización de la compañía encargada del transporte ferroviario de cargas que cuenta con más de 7.600 kilómetros de vías distribuidas en 17 provincias.

Un funcionario que forma parte del proceso, indicó: «El objetivo es salir antes de fin de año. Están todas las áreas comprometidas con ese objetivo».

Privatización de Belgrano Cargas: detalles del proceso

El Gobierno está actualmente en una etapa más compleja del proceso, la de evaluar cada uno de los activos de la compañía. Una vez que superen este bloque, publicarán los pliegos.

El procedimiento de privatización implica separar y vender por partes los distintos activos y actividades. Según lo difundido, el material rodante, locomotoras y vagones, será vendido a través de remate público; las vías férreas y los inmuebles aledaños serán concesionados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública; y los talleres ferroviarios también serán concesionados para su uso a través de licitaciones.

«No queremos un esquema monopólico privado como se hizo en los 90 ni que el Estado tenga el monopolio del negocio como funcionó ahora. Este esquema de privatizaciones fragmentadas genera incentivos para mejorar el sistema y que no haya monopolio. Hay empresas especializadas en metalmecánica y otras en infraestructura ferroviaria. Todas van a aplicar y participar por lo que más se sientan capaces», explicó una fuente oficial.

Además, se propuso un esquem de concesión de infraestructura de acceso abierto, por lo que el concesionario tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías.

El Gobierno estima que la puja durará hasta finales del primer trimestre del 2026, cuando finalice el periodo de consultas y se produzcan las ofertas finales. Por el momento, hay tres grupos empresarios que mostraron interés: el primero es un pool de compañías cerealeras liderada por Aceitera General Deheza (AGD); la segunda es la compañía minera de origen británico Río Tinto; y el último es el Grupo México Transportes, que en Argentina se presentará como Grupo GMXT.

Con información de Infobae