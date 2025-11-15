Santilli en Neuquén: «El camino de la reforma laboral es la modernización del convenio petrolero de Pereyra»

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, aterrizó en Neuquén a primera hora para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa y trazar una agenda de consensos. Se encuentra con el mandatario neuquino en la Residencia Oficial de la Costa y durante la mañana mantuvo reuniones con la dirigencia de La Libertad Avanza.

En diálogo con Radio 7, el ministro dejó claro que la provincia patagónica es una prioridad estratégica para el Gobierno Nacional y que las reformas estructurales del país deben tomar como modelo los avances logrados en el sector hidrocarburífero local.

Santilli calificó a Neuquén de manera contundente: «Es el faro energético de la Argentina». El funcionario sostuvo que es desde la energía, la minería y la industria del conocimiento que Argentina puede convertirse en una nación «hiperpotente» a nivel global.

La modernización laboral: el ejemplo de Vaca Muerta

El eje central de su visita y de la «agenda nacional» que expuso ante el gobernador es la necesidad imperiosa de una modernización laboral que ataque la informalidad.

El ministro reveló que la reforma laboral ingresará al Gabinete esta semana para luego iniciar el diálogo con el objetivo de lograr que ingrese al Pacto de Mayo.

Al trazar el camino a seguir, Santilli puso en valor el acuerdo paritario que flexibilizó el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los petroleros, impulsado por el entonces secretario general, Guillermo Pereyra, durante el gobierno de Mauricio Macri: «No es lo mismo la productividad de Vaca Muerta que la productividad del noroeste. A mí me tocó trabajar con [Guillermo] Pereyra acá, se hizo una reforma muy importante por lo que Vaca Muerta creció… La modernización laboral de convenio colectivo de petroleros con Pereyra, eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores a un segmento que la inversión vino y se desarrolló. Ese es el camino, hacia ahí apunta la modernización laboral».

Esta adenda al CCT fue crucial, ya que estableció la reorganización de turnos en los pozos, la reducción de trabajadores por equipo, la continuidad de la labor con vientos de hasta 60 km/h en altura y la eliminación de las «horas taxi» (el pago del tiempo de traslado desde el domicilio al yacimiento). Las petroleras calcularon que con esos cambios lograron reducir el costo laboral entre un 30% y un 40%.

Formalizar para aumentar las jubilaciones

El ministro enfatizó que la reforma no busca quitar derechos a los 6 millones de trabajadores formales, sino integrar a los más de 9 millones de argentinos que hoy están en la informalidad: «Más de la mitad de la fuerza laboral argentina, está en la informalidad. Tiene cero derechos. No tiene una vacación, no tiene una jubilación futura».

Santilli argumentó que la informalidad de los trabajadores es lo que quiebra el sistema previsional: «Si vos ingresás a los informales a la formalidad, aumenta la jubilación automáticamente».

Al pasar de 6 millones a, por ejemplo, 7 millones de trabajadores formales, se invierte la relación activos/pasivos y se mejora la situación de los jubilados.

Además de la reforma laboral y la baja de impuestos, el ministro subrayó que su «libreta» incluye la necesidad de un nuevo presupuesto y la reforma del Código Penal, que data de 1921.

Sobre este último, planteó la tolerancia cero al delito y la necesidad de terminar con la «puerta giratoria» mediante la Ley de Reiterancia.

Santilli sentenció que el país no puede seguir como está, recordando un dato alarmante sobre la inactividad del sector privado: «Hace 15 años que no se ha generado un puesto de trabajo neto en el sector privado, la República Argentina… no hemos generado una PYME neta en 20 años.»