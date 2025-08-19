Privatizaciones: el gobierno de Javier Milei prorrogó el plazo para finalizar los contratos con empresas estatales

El gobierno de Javier Milei prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 los plazos para que organismos del Estado puedan finalizar los contratos que daban exclusividad a empresas estatales en la provisión de servicios, esto forma parte de un plan más amplio del Gobierno para avanzar en las privatizaciones y la desregulación económica. La medida fue confirmada con la publicación del Boletín Oficial, a través del Decreto 591/2025.

El nuevo decreto busca dar más tiempo para finalizar las licitaciones en curso y avanzar en la desregulación de las compras y contrataciones públicas.

De esta manera amplía los plazos originalmente fijados en el Decreto 747/2024, que había derogado normativas que obligaban a las dependencias públicas a contratar de forma exclusiva con el Banco Nación para el pago de sueldos, YPF para combustibles y Aerolíneas Argentinas para pasajes, entre otras.

El decreto resalta que la prórroga es necesaria debido a los procesos licitatorios que están actualmente en curso o próximos a lanzarse. Además destaca que la medida se basa en la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios y evitar un vacío legal o de provisión, mientras se contempla la transición hacia un sistema de compras públicas más competitivo y transparente.

Cuáles son los contratos que se prorrogan

La prórroga que se extendió hasta fin de año, permite a las distintas jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional continuar con los contratos que se habían firmado bajo las normativas previas en tanto se resuelvan los nuevos llamados a licitación. Precisaron que el decreto afecta a:

Combustibles y lubricantes: se extiende la posibilidad de contratar con YPF, a la espera de una nueva licitación que ya está en marcha.

Pasajes aéreos: se mantiene la flexibilidad para seguir contratando con Aerolíneas Argentinas, en tanto se prepara una licitación bajo el nuevo régimen.

Pólizas de seguros: se prorroga la contratación con Nación Seguros S.A., mientras se avanza en un proceso licitatorio competitivo.

Por ahora el único área que cuenta con un nuevo acuerdo es el del pago de haberes, donde una licitación pública ya adjudicó el servicio a una serie de bancos, incluyendo tanto entidades privadas como el Banco Nación. Entre los adjudicatarios se encuentran: Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Banco de Galicia, Banco BBVA, Banco Macro y Banco Supervielle, además del propio Banco Nación.