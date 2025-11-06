Productoras de cosmética natural impulsan la regulación de la actividad en Bariloche

El crecimiento exponencial de los emprendimientos de cosmética natural en Bariloche movilizó a mujeres productoras que buscan un marco regulatorio para trabajar con habilitación y acceder a certificaciones.

El Grupo de Fito Preparados de Bariloche está conformado por 50 emprendimientos locales, la mayoría liderados por mujeres, que realizan elaboraciones a base de plantas para ser utilizadas en cosmética o terapias alternativas. Actualmente no tienen ninguna habilitación y promueven que se generen las reglas claras para su paso a la formalización a nivel municipal, como ya ocurrió en otras ciudades que cuenta con normativa ajustada a estos emprendimientos.

El borrador de la ordenanza, que se trabaja con la concejal Julieta Wallace (Incluyendo), propone reglamentar la tarea de las “elaboradoras a baja escala” como “marco formal a la producción artesanal de cosmética natural en la ciudad”.

Hasta el momento no participaron de los encuentros en los que se trabaja el texto áreas municipales vinculadas a la temática de producción y habilitaciones. El próximo encuentro será el 17 de noviembre.

Según indicaron las productoras, “dentro de la cosmética natural, los distintos proyectos elaboran cremas, jabones naturales, ungüentos, aceites y otros productos hechos a base de plantas y aceites esenciales, aplicando procesos cuidadosos, respetuosos de la naturaleza y cargados de pasión”. La premisa es “ofrecer alternativas saludables, sostenibles y de origen local”.

En Bariloche hay alrededor de 50 emprendimientos de cosmética natural.Foto: Gentileza

“Buscamos que Bariloche reconozca esta actividad que ya tiene antecedentes en municipios como El Bolsón, San Martín de los Andes y Córdoba, donde fue posible gracias al acompañamiento del INTI Bariloche”, expresaron desde el grupo, que destaca que la cosmética natural está en auge y pone en valor saberes ancestrales de la Patagonia, presentándose como una “oportunidad para diversificar la economía local con una mirada sustentable y comunitaria”.

Habilitación de cocinas familiares para producir

La reglamentación de la actividad impulsa que se realice un marco normativo al igual que existe para los productos alimentarios y que permita la habilitación de cocinas familiares, espacios anexos a los hogares y construcciones externas a la vivienda.

Además, prevé la incorporación de criterios de manipulación responsable, buenas prácticas de manufactura, trazabilidad de productos y origen de la materia prima. Esto permitiría la habilitación para la comercialización dentro del ejido municipal.

“Este paso es fundamental para fortalecer la producción local, promover la formalización del sector y garantizar la calidad y seguridad de los productos que se elaboran en nuestra ciudad”, relataron desde el espacio que integran Rea, Poder Natural, Sólida Cosmética Artesanal, Lupulina, Monte, Sembrando Aromas, MamaTierra, Solkarun, Olivajabones, Piren, Reverdeser, Armonías Patagónicas, Kuyen Medicina de la Tierra, Cuatro Colmenas, entre otros proyectos.

El grupo, que trabaja en conjunto desde hace tres años, junto a técnicos del INTI y el INTA, viene impulsando capacitaciones, talleres y espacios de aprendizaje colectivo para mejorar la calidad de los productos y fortalecer la producción local.