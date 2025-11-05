Recicladores de Bariloche reúnen material en el Centro Cívico: “Nos ayuda muchísimo”

El cartón, vidrio, aluminio, plástico y papel separado rinde sus frutos. Para la Cooperativa de Recicladores Bariloche la tarea de separar es cotidiana y hoy llevaron al Centro Cívico sus bolsones para recepcionar estos materiales que permitirán sumar toneladas a su labor cotidiana.

Con enormes bolsones desplegados en la plaza Expedicionarios del Desierto, Trinidad, Zulema y Susana, tres integrantes del grupo que trabaja desde hace 22 años en el vertedero municipal, reciben los materiales de los vecinos que se acercan hasta el mediodía.

“Nos ayuda muchísimo”, dijo Trinidad al destacar la jornada que hoy cumplen en este punto y en el Kilómetro 8. La idea es repetir estas jornadas una o dos veces al mes. “Nos sirve para hablar con la gente, interactuar, contar lo que hacemos”, señaló.

Actualmente, 70 personas trabajan en el reciclado de la basura en el vertedero. Hoy van al manto de basura porque en Bariloche todavía no se instrumenta la recolección diferenciada en camiones ni hay una fuerte política de separación en origen (aunque hay proyectos), pero lo que cada uno pueda hacer en su casa suma, según admite Trinidad.

Zulema y Susana, recicladoras de Bariloche. Foto: Chino Leiva

“Aunque llega todo junto, la gente tiene que saber que no se mezcla porque el camión solo compacta, no rompe las bolsas y en el manto nos damos cuenta si es material seco por el peso de la bolsa, si es más liviano seguro hay papel, cartón plástico, si es más pesado sabemos que son orgánicos”, relató la joven.

El trabajo en la planta de separación que tiene la Cooperativa de Recicladores se divide en dos turnos, para cubrir mañana y tarde. Tienen tres camiones para trasladar los materiales desde el manto e ir a retirar a los grandes generadores con los que tienen convenio, como supermercados y grandes empresas.

En el vertedero buscan los materiales en el manto y lo trasladan en camión a su planta donde clasifican por color y tipo de material; se separa y se prensa. Para eso cuentan con una máquina prensadora y otra picadora para el plástico. La cinta de separación no funciona y esa tarea se hace manual.

Los materiales enfardados o empaquetados (en el caso del papel) se venden a un intermediario de Buenos Aires que lo retira en camiones. Actualmente comercializan 60 toneladas de todo tipo de materiales reciclados al mes. Si se mejorara la separación en origen y recolección diferencial sería mucho más.

Con la ganancia de la venta del material y un subsidio que aporta la Municipalidad de Bariloche, se distribuyen los fondos para que cada trabajador tenga un sueldo mensual. “No llegamos a cubrir la canasta familiar pero es algo”, dijo la joven.

Trinidad, recicladora de Bariloche, hoy reúnen material en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

La defensoría creó la “mesa de incidencia”



En otro ámbito, la defensora del Pueblo de Bariloche, Mariana Minuth, conformó la “mesa de incidencia” en la que se reunieron distintos actores para abordar la problemática del basural municipal y el reclamo de los barrios aledaños de su cierre definitivo en el lugar donde se encuentra debido a la afectación ambiental y sanitaria que provocan los reiterados incendios.

Esa mesa se conformó con intendentes de la Cooperativa de Recicladores, concejales, juntas vecinales y el grupo de autoconvocados que impulsó años atrás un recurso de amparo que aún está en curso en la Justicia.

En ese encuentro se resolvió pedir informes al Ejecutivo respecto del cumplimiento de la ordenanza de cierre del predio y traslado del basural y otras cuestiones vinculadas a la gestión del basural.

Desde el municipio se indicó que se trabaja en un pliego de licitación para concretar el cierre del manto actual y realizar otro sitio de disposición final con resguardo ambiental, pero que provisoriamente estará en el mismo predio hasta que se concrete el traslado definitivo a un basural regional que debe asumir la Provincia.