Profesionales de la salud vuelven al paro por 24 horas en Neuquén

El sindicato que nuclea a profesionales de la Salud de Neuquén -Siprosapune- llamó a un paro por 24 horas para hoy, martes. Se convocaron a partir de las 11, en el monumento a San Martín, de la capital neuquina. El gremio mantiene el reclamo por la recomposición salarial y en defensa de la permanencia de personal en el sistema público de salud.

Una vez más, las y los trabajadores profesionales de Neuquén que están cobijados en Siprosapune volvieron a las medidas de fuerza, en reclamo de las mejoras en las condiciones salariales y laborales en los hospitales de la provincia. Esta vez, es un paro por 24 horas con una concentración, a partir de las 11, en el monumento a San Martín de Neuquén.

El gremio sostiene que existe una negativa por parte del gobierno provincial para discutir una mejora salarial en el ámbito de la salud. «El gobierno reconoce que los salarios no son acordes y que faltan profesionales. Y vergonzosamente lo único que han mostrado ante el conflicto es castigo, mentiras, campañas de desprestigio y persecución», subrayó el gremio que dirige Juan Ferrari.

«El gobierno de (Rolando) Figueroa es responsable del deterioro de los equipos de trabajo y de la desatención de la salud neuquina», se mencionó en la convocatoria.

La última medida de fuerza de la que partició el sindicato, fue en julio pasado en el contexto de la protesta que se hizo a nivel nacional para respaldar a sus pares del hospital Garraham, en Buenos Aires.

Estarán desde las 11 en el monumento a San Martín (Foto: gentileza)

Desde Siprosapune, se sostiene que debido a la amplia diferencia en la brecha de salarios que existe entre el sistema público y el ámbito privado, se observa la migración de profesionales y especialistas lo que provoca el desmantelamiento de los equipos en los diferentes servicios de los hospitales.

Esta situación observa con mayor claridad en los establecimientos médicos centrales como el Castro Rendón, Horacio Heller y el Bouquet Roldán.

El gremio denuncia que en el ámbito privado, los sueldos, en determinadas especialidades son hasta tres veces más que en el sistema público.