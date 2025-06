Profesionales de salud levantaron las medidas de fuerza y esperan la convocatoria del Gobierno

Después de ocho semanas de protesta, el sindicato neuquino que nuclea a profesionales del sistema de salud de Neuquén –Siprosapune- resolvió suspender las medidas de fuerza, como una señal de buena voluntad hacia las autoridades del gobierno neuquino. Ahora, dejaron depositada la posibilidad de resolver el conflicto, con la convocatoria a una mesa de discusión por parte de los funcionarios.

La medida es transitoria, según aclararon desde el gremio encabezado por Juan Ferrari. Finalizada la semana, donde hubo tres días de paro que incluyó una conferencia de prensa y concentración frente al hospital Castro Rendón en la capital neuquina, se dio a conocer la decisión adoptada en asamblea.

Desde el gremio detallaron que el reclamo de una convocatoria formal por parte del ministerio de Salud, a cargo de Martín Regueiro para poner en la mesa de discusión las condiciones laborales y salariales que atraviesa el sector, se mantiene. Sostienen que en esa convocatoria, los funcionarios de la cartera sanitaria debieran dar respuestas concretas.

«La grave situación que atraviesa el sistema de salud pública, marcada por la falta de profesionales asociada a salarios inadecuados, sobrecarga laboral, y falta de reconocimiento de la tarea profesional, no puede ser ignorada por más tiempo», subrayaron en un comunicado.

Siprosapune mantiene la demanda de una recomposición salarial para evitar lo que consideran una fuga de profesionales y personal altamente especializado hacia el sector privado o la migración a otras provincias.

Ferrari, el dirigente explicó que a principios de este mes hubo una reunión con el ministro de Salud, Martín Regueiro, donde se reconoció que: «las condiciones salariales no son las adecuadas y que hay fuga de profesionales». Sin embargo, y pese a esto, todavía no fueron convocaron.

El levantamiento de la protesta de modo transitorio es como señal de buena voluntad y así que la protesta no sea excusa para no convocarlos. El sindicato sostiene que en 2024 hubo tres meses de protesta y cuando a fin de año se hizo una modificación en las condiciones laborales no fueron convocados como sí ocurrió con otros gremios.

Una vez más, Ferrari insistió que los sueldos en el ámbito privado por las mismas tareas de profesionales y especialistas se ubican dos o tres veces por encima de lo que se paga en el sistema público, por lo que el éxodo de personal hace que se resientan los equipos y la atención a las y los pacientes. Por esta razón, sostienen que la convocatoria debiera ser urgente, a pesar de los feriados que habrá la semana próxima.