Prometen hacer una prueba de tránsito en el nuevo puente de La Rinconada en noviembre

El nuevo puente de dos manos en el río Collón Curá en La Rinconada fue hormigonado hasta la mitad y se espera que por estos días se pueda hacer la otra mitad y que, una vez que frague, se podrá cruzar, al menos caminando o en bicicleta hasta que se construyan los accesos.

Así lo informó el gobernador Omar Gutiérrez quien precisó que el puente se hormigona en dos etapas y fragua en 15 a 20 días, y cuando termina de fraguar se va a hormigonar la otra mitad del puente por lo cual, “en la primera quincena de noviembre se podrán realizar las pruebas para el tránsito”.

Remarcó que se está trabajando en lo que falta, “la baranda, la señalética y el asfalto de las dos cabeceras de acceso, norte y sur, con eso, ya estaría terminado”, dijo y aseguró que “es importante que el puente esté terminado para esta temporada”.

El adelantó lo formuló frente a las autoridades de la Sociedad Rural del Neuquén que del 9 al 12 de noviembre realizará la exposición de bovinos y remate en el predio de Junín de los Andes, donde se puede llegar cruzando el río Collón Curá pero por el puente que tiene una sola mano.

El presidente de la cámara de comercio de San Martín de los Andes, Mario López, advirtió que temen que el viejo puente “colapse en algún momento, más allá de la tragedia que puede producir eso, nos deja incomunicados. Porque no tenemos otro lugar de acceso, salvo 7 Lagos por Villa La Angostura, hacia las ciudades de Junín y San Martín”.

López reconoció las gestiones de Gutiérrez por haber “gestionado en este tiempo porque se ha avanzado, ha tomado cartas en el asunto del mismo, estuvo llamando a la gente de la empresa para hacer un seguimiento y eso se notó” en diálogo con radio UNC Calf.

Solicitó que lo más urgente es que se haga un bacheo en el puente viejo “ porque un tiempo más va a tener que seguir usando ese puente viejo”. Dijo que “ si se bachea por lo menos van a dejar de estar amacándose los camiones ahí arriba con el riesgo de terminar afectando la estructura del puente y cayendo todo al agua”.

“ Hay una estructura complicada. Nosotros no encontramos eco o respuesta de la gente de debilidad, mandamos notas, solicitamos que hagan medidas por lo menos preventivas o algunas paliativas para solucionar algunas cosas. Y la verdad, no tenemos respuesta y no vemos que hagan absolutamente nada de lo que les solicitamos”, se quejó.

Lamentó que por el tamaño de los baches que tienen y la forma, son baches con filo, con una estructura vertical en los bordes que rompe cubiertas, llantas y puede causar un accidente