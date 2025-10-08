Búsqueda de Azul en Neuquén: qué se sabe de su desaparición y cuáles son las pistas que se investigan

A casi dos semanas de la desaparición de Azul, la búsqueda se intensifica en la ciudad de Neuquén. Un informe de telefonía permitió establecer que su celular se activó durante la madrugada del 25 de septiembre y ahora el operativo de rastrillaje va detrás de esta pista para poder obtener más datos sobre su paradero. El comisario a cargo de la búsqueda contó en RADIO RÍO NEGRO más detalles de cómo sigue la búsqueda.

Escuchá al comisario Dante Catalán hablar sobre la búsqueda de Azul Semeñenko en Neuquén por RÍO NEGRO RADIO:

La última señal de su celular y cómo continúa la búsqueda en Neuquén

El comisario contó que Azul Semeñenko fue denunciada como desaparecida el 30 de septiembre, sin embargo la denunciante, una amiga, aseguró que no la veía desde el 25 de septiembre. La mujer resaltó que debido a que no lograba contactarla, se acercó a la casa de Azul y así pudo constatar que no había rastros de ella.

Desde el momento que se recibió la denuncia se desplegó un amplio operativo de rastrillaje con perros, motos y personal especializado, pero hasta el momento no se logró dar con su paradero.

Catalán detalló que se realizó un sondeo en todas las áreas de migraciones para comprobar si Azúl había salido de la provincia o del país, pero ambos dieron negativo. También se hizo relevamiento de hospitales locales para ver si ingresó, pero solo se pudo determinar que «Azul tenía varios turnos programados para esa fecha y el 1 de octubre a las cuales no asistió».

Como parte del operativo, los investigadores entrevistaron a todo su entorno social y se «hizo trabajo de evidencia digital», de esta manera se pudo llegar a un informe de telefonía que permitió ver que el celular de Azul se había activado durante la madrugada del día 25 en la zona de calle Tronador y Paimún. «A partir de ahí se montó un rastrillaje con perros, motos y personal en tierra», señaló.

Catalán informó que para este miércoles está previsto continuar con los análisis de evidencia digital, que incluyen la revisión del teléfono de la mujer y el rastreo de imágenes de cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

El punto donde más concentraron el operativo es en la zona del río, un territorio «amplio con relieve particular porque hay arboleda y lagunas»

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen activos los operativos en los lugares que solía transitar Azul, como el barrio Confluencia donde ella alquilaba.

Cómo es Azul

Azul Mía Natasha Semeñenko tiene 49 años, mide 1,73 metros, es delgada, de tez blanca y cabello pelirrojo a la altura de los hombros. Al momento de su desaparición vestía remera y pantalón blanco tipo chupín y se movilizaba en una bicicleta rodado 29 color flúor.

Cualquier información que pueda ayudar a encontrarla puede comunicarse de manera anónima y gratuita al 101, disponible las 24 horas.