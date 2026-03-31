Proponen otorgar la mención de honor de la Cámara de Diputados a Invap

La empresa rionegrina Invap cumple 50 años el 1° de septiembre y ese aniversario motivó la propuesta de varios parlamentarios, entre ellos los rionegrinos Marcelo Mango y Adriana Serquis (Fuerza Patria) para que se le otorgue a la firma la mención de honor diputado nacional Dr. Juan Bautista Alberdi.

El proyecto presentado ayer busca un reconocimiento a la trayectoria de la empresa que surgió del impulso de científicos del Centro Atómico Bariloche en 1976 y que se consolidó en materia nuclear, espacial y satelital con el correr de los años.

“La historia de Invap demuestra que la innovación no nace de la improvisación, sino de la articulación entre Estado, ciencia, educación pública, trabajo calificado e industria nacional”, destacó Mango al fundamentar la iniciativa que firma junto a Serquis, Agustín Rossi, Santiago Roberto, Blanca Osuna, entre otros.

El diputado valoró el “aporte al desarrollo científico, tecnológico e industrial de la Argentina, así como su posicionamiento internacional en la exportación de tecnología de alto valor agregado”.

«Una política de Estado sostenida en el tiempo»

En los fundamentos del proyecto que ingresó en la Cámara Baja se detallaron que Invap tiene más de 1.000 proyectos concretados con 1.800 trabajadores y valoraron que “se trata de una política de Estado sostenida en el tiempo, que demostró que desde una provincia patagónica es posible crear conocimiento, integrarlo con la producción y competir en mercados altamente sofisticados”.

En la enumeración de hitos de la empresa, los diputados pusieron en valor la creación del primer reactoir de investigación, el RA 6, inaugurado en 1982 y que permanece en el Centro Atómico Bariloche; su participación en la planta de enriquecimiento de uranio de Pilcaniyeu; la construcción de reactores para Argelia, Egipto y Australia; y la reciente obtención de un contrato para construir un reactor en Países Bajos; además de los proyectos satelitales SAC y Arsat; entre otros.

Mango remarcó que el reconocimiento no apunta solo a la trayectoria de la empresa, sino también al modelo de desarrollo que representa: “Reconocer a Invap es también reconocer una idea de país: la de una Argentina capaz de producir conocimiento estratégico, de federalizarlo desde Río Negro y de proyectarlo al mundo con calidad, autonomía y prestigio”.