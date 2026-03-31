Confini dejó YPF y regresó a la secretaría de Energía de Río Negro

Andrea Confini regresó a la secretaría de estado de Energía de Río Negro, luego de seis meses de alejamiento primero por la campaña electoral y luego por la incompatibilidad que le generaba la designación en el directorio de YPF, cargo que dejó este mes y le permitió regresar al gabinete.

El gobernador Alberto Weretilneck volvió a designar a Confini a su regreso del viaje a Estados Unidos en el que ambos participaron del evento Argentina Week, impulsado por el presidente Javier Milei. En ese caso, la ahora funcionaria acudió como integrante de la empresa petrolera.

El decreto 238 de Weretilneck determinó el regreso de Confini a las funciones a partir del 16 de marzo y se aclaró que su cargo es ad honorem. Desde el Gobierno confirmaron a RÍO NEGRO que esa condición se debe a que Confini integra el directorio de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y percibe su salario por ese organismo de la órbita nacional.

El directorio de YPF por un mandato corto

Confini había renunciado a mediados de septiembre del año pasado por la campaña electoral, pero en el medio, antes de la elección, se estableció el corrimiento de bancas de las provincias miembros de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y Río Negro obtuvo ese espacio con acciones Clase D.

Ese mandato en el directorio de YPF tuvo un plazo de solo seis meses y obligó a Confini a extender su alejamiento del gobierno provincial por la incompatibilidad que se podría generar siendo titular del área de Energía.

Río Negro es una de las provincias que integran la Ofephi y según el estatuto interno de la empresa YPF, cuatro de esas jurisdicciones tienen bancas estables en el directorio -entre ellas Neuquén- y las otras seis provincias tienen una banca rotativa cada seis meses. Los plazos estaban preestablecidos y fue coincidencia que correspondió asumir a Río Negro en septiembre del año pasado.

Weretilneck tiene la facultad de definir quién es el representante rionegrino en ese espacio. Su antecesora, Arabela Carreras, cuando le tocó nombrar al representante de la provincia en 2022 asignó al secretario Sebastián Caldiero.

Confini llegó al cargo de secretaria de Estado de Energía en la gestión de la gobernadora Arabela Carreras (2019-2023). Antes había sido secretaria de Energía Eléctrica; funcionaria del ministerio de Agricultura de la nación y también pasó por el municipio de Cipolletti.