Proponen que Neuquén garantice por ley los tratamientos a adolescencias trans

"Los tratamientos no son un debate abstracto: son una cuestión de supervivencia, de desarrollo personal y de dignidad", dicen las defensoras. Foto: ilustrativa.

El Foro Provincial Informativo sobre Hormonización se transformó en escenario de un fuerte pronunciamiento a favor de los derechos de las adolescencias trans. Las defensoras de Niños, Niñas y Adolescentes de Neuquén, Mónica Palomba y Daiana Zapata, plantearon la urgencia de avanzar en una ley que garantice el acceso a tratamientos médicos, frente a las restricciones impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 del gobierno de Javier Milei.

«Ese decreto vacía de contenido la Ley de Identidad de Género y prohíbe a niñas, niños y adolescentes acceder a tratamientos médicos. Es una medida arbitraria, discriminatoria, inconstitucional e inhumana», advirtió Palomba, consejera titular del Co.Pro.NAF. Según explicó, la disposición desconoce principios clave como el interés superior del niño y la autonomía progresiva, reconocidos en la normativa nacional e internacional.

Aunque el Ministerio de Salud de la provincia dictó la Resolución 715/2025 para garantizar la continuidad de los tratamientos ya iniciados en menores de 18 años, Palomba consideró que la medida es insuficiente: “Deja afuera a quienes todavía no habían comenzado sus procesos. Así se genera una desigualdad insalvable y una política pública partida en dos, con consecuencias profundas en la vida de adolescentes y familias”.

En su exposición repasó el marco normativo y los fallos judiciales que ya declararon inconstitucional al decreto.

Expectativa de vida

También aportó cifras: la expectativa de vida de la población trans en Argentina ronda entre 35 y 40 años, mientras que el promedio general asciende a 75; y 7 de cada 10 adolescentes trans padecen discriminación en la escuela. “Los tratamientos no son un debate abstracto: son una cuestión de supervivencia, desarrollo personal y dignidad”, enfatizó.

Antes de cerrar, convocó a fortalecer el trabajo interinstitucional y a avanzar en una norma provincial que asegure igualdad en el acceso a la salud integral. “No hay infancias descartables ni adolescencias prescindibles. Nuestro desafío es que ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente quede afuera, y ese desafío empieza hoy”, concluyó.

Autonomía progresiva: un principio en disputa

Por su parte, Daiana Zapata, defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de Chos Malal, se centró en el principio de autonomía progresiva, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código Civil y Comercial.

Explicó que no se trata de una edad fija, sino de un proceso en el que las y los adolescentes ejercen de manera gradual sus derechos con acompañamiento adulto. “Es una autonomía acompañada, que debe interpretarse siempre en beneficio del niño y nunca como una excusa para el abandono”, sostuvo.

Qué dice el Código Civil

Zapata remarcó que el artículo 26 del Código Civil permite a los adolescentes de 16 a 18 años decidir autónomamente sobre prácticas médicas vinculadas a su propio cuerpo, salvo cuando impliquen un riesgo grave. “Lo llamativo es que el decreto 62/2025 desconozca esa autonomía ya reconocida en el Código”, señaló.

También planteó las tensiones entre este marco y otras disposiciones, como la que limita a mayores de edad la posibilidad de dejar directivas anticipadas. “Esto confirma la necesidad de armonizar la normativa con los estándares internacionales de derechos humanos y con la Ley de Identidad de Género”, subrayó.

Finalmente, destacó que la autonomía progresiva fortalece el protagonismo de adolescentes en decisiones que los afectan directamente y es clave para consolidar políticas públicas respetuosas de sus derechos.