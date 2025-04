Ley de identidad e infancias trans: “Veremos caso por caso”, dijo el ministro de Salud de Neuquén

“Parece que ahora la niñez y adolescencia trans son el enemigo público de este gobierno”, reflexiona Frank Sfeir, activista por el Movimiento de Liberación Trans, “¿qué esperanza queda?”, pregunta.

Sus palabras vienen a colación de la siguiente concatenación de hechos: el 06/02 el gobierno nacional publicó el DNU 62/2025 en el que – a contrapelo de la jerarquía jurídica – modifica la Ley de Identidad de Género N° 26.743 aprobada por el Congreso de la Nación en 2012. En dicho Decreto de Necesidad y Urgencia el gobierno de Javier Milei prohíbe algo que la ley garantiza: que menores de 18 años puedan acceder a intervenciones y tratamientos hormonales.

Este decreto viola la Constitución Nacional, tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, y el Código Civil y Comercial que presume que el/la adolescente entre 13 y 16 años “tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos”.

Poco más de un mes después, el 17/03 el Cofesa (Consejo Federal de Salud; que tiene como objeto coordinar las acciones de salud pública de la Nación) acordó y publicó una “interpretación” del DNU del gobierno nacional y estableció que “el mismo no alcanza a los menores de 18 años cuyos tratamientos hormonales hubiesen iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia”.

La semana pasada y en sintonía con el Cofesa, la provincia de Neuquén publicó una resolución en la que establece que se garantizará la continuidad de la atención integral (cobertura de la cirugía total o parcial de baja, mediana o alta complejidad y/o tratamiento hormonal integral) de salud para personas trans menores de 18 años.

“Queremos darles tranquilidad a los equipos de Salud, vamos a acompañar esta decisión de seguir los tratamientos en menores de 18 años que ya hayan iniciado”, explicó Martín Regueiro ministro de Salud de la provincia, “no podemos suspender un tratamiento ya iniciado, por eso vamos a garantizar su continuidad”.

Actualmente en la provincia hay 15 tratamientos en vigencia; 14 de ellos de menores de 18 años. Un paso a favor de quienes ya comenzaron el tratamiento, pero ¿qué pasa con quienes tienen menos de 18 años y quieren iniciar el tratamiento?

“Cada uno de esos casos van a tener un trato especial”, contestó el ministro, “habrá que ver cada caso puntualmente, trabajarlo con los equipos de Salud, con el departamento de Legales y ver cómo lo resolvemos”.

Por el momento, dijo el ministro, no tienen ningún caso de familias que hayan querido comenzar el tratamiento y se lo hayan negado. “Es lo que más nos preocupa. La ley de Identidad de Género está vigente, pero el DNU nos deja en un gris y nos impide trabajar normalmente. Porque, si ese decreto no está declarado inconstitucional, significa que está vigente”.

Esto sucede por ejemplo en CABA, que, tras la presentación de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) la Justicia ordenó la suspensión del DNU (ver abajo).

Por último, el ministro explicó cómo instrumentará la respuesta a las familias que quieran comenzar con los tratamientos: “Se hará un informe y un resumen de historia clínica. Y a partir de eso, haremos una consulta en la Justicia para ir avanzando”.

“El decreto de Mieli habla de prohibición y cuando algo está prohibido legalmente necesitas a un juez para que dictamine la legalidad. Y eso implica dinero y que haya familias que acompañen la presentación de los amparos”, analiza Frank Sfeir que también es trabajador del Programa Provincial de Acompañamiento Integral a Infancias y Adolescencias Diversas, “además implica que las personas se tengan que exponer al Poder Judicial, que sabemos es un lugar que nos revictimiza constantemente”.

Para él es fundamental que distintos sectores se pronuncien contra el DNU de Milei. Por ejemplo, que la Legislatura de Neuquén repudie la situación y que pidan su inconstitucionalidad, también que el Congreso de la Nación rechace el DNU. “Necesitamos, además, el compromiso del gobierno provincial con la comunidad LGBT+ y que la resolución que firmó el ministerio de Salud no sea un pinkwashing”, dice y cierra, “sabemos que es políticamente correcto, pero es insuficiente”.

Inconstitucionalidad del DNU de Milei de la Ley de Identidad de género en CABA

La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) presentó una cautelar para que la Justicia declare inconstitucional el decreto 62/2025 que modificó la Ley de Identidad de Género.

La jueza Elena Liberatori, del fuero Contencioso Administrativo de CABA, hizo lugar a la medida y ordenó la suspensión del decreto en la Ciudad de Buenos Aires. Este fallo garantiza por un lado la continuidad de los tratamientos hormonales en hospitales y centros de salud pública y el acceso a nuevos tratamientos sin restricciones arbitrarias.

Además, en un hecho sin precedentes, la jueza pidió disculpas a las adolescencias trans y a todas las personas afectadas, reconociendo el daño causado en su salud. La magistrada sostuvo que el decreto “obstruye, perjudica y desconoce en su totalidad el derecho a la identidad de género respecto de su libre desarrollo, como así también el acceso a la salud y al respeto por ser diferentes”.

Impacto del DNU de Milei en las infancias trans

“Milei vuelve a instaurar las lógicas que habíamos combatido en el 2012 con respecto al biologicismo”, dice Frank Sfeir. Y pone el foco en las consecuencias del DNU del gobierno de Javier Milei: “Si yo no puedo proyectar mi vida, mis habilidades sociales y cognitivas van a estar interferidas por el estrés que estoy sufriendo”, dice, “la pubertad en estas infancias va a suceder y eso va a implicar que volvamos a prácticas que hacíamos antes: abrirnos el pecho, dejar de sentir por las intervenciones caseras, para poder habitar una vida un poco más cómoda y más vivible. Los pibes van a volver a ir a los gimnasios a buscar hormonas que no están certificadas por la Anmat”. Y cierra, “quieren que volvamos a la clandestinidad, eso es lo que quieren, pero no lo van a lograr”.

*Diario RÍO NEGRO cerró los comentarios para evitar la propagación de discursos de odio, como establece en sus directrices editoriales.