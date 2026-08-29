Vuelta del Tren del Valle en Río Negro: cómo es el plan para recuperar el servicio

La recuperación del Tren del Valle en Río Negro tendrá una etapa de transición de hasta 120 días, período en el que se evaluarán el material rodante, la infraestructura y las condiciones necesarias para prestar el servicio. El esquema inicial prevé cuatro frecuencias diarias y la incorporación de cinco nuevos apeaderos entre Roca y Cipolletti.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, planteó que el proceso debe apuntar a garantizar un servicio «confiable» para los usuarios. “Hay que hacerlo bien”, resumió durante una entrevista radial.

Tren del Valle: qué cambios prepara Río Negro para recuperar el servicio

El traspaso de la operación se dio luego de la firma del acuerdo entre el gobernador Alberto Weretilneck y el Gobierno Nacional esta semana.

Ríos señaló que las condiciones de funcionamiento deberán permitir que el Tren del Valle cumpla con los horarios previstos. “Las condiciones tienen que estar dadas para que el Tren del Valle cumpla realmente el valor que tiene un tren”, sostuvo.

Habrá una etapa de evalución de 120 días.

El ministro también transmitió una definición del gobernador Weretilneck sobre las características que deberá tener el servicio. “El Gobernador Weretilneck dio una instrucción muy clara a todos los actores: quiere un tren confiable, que cumpla los horarios y que tenga un compromiso con la gente que lo va a usar”, afirmó.

Roca y Cipolletti tendrán la primera etapa del nuevo servicio ferroviario

La propuesta también apunta a mejorar la movilidad en el Alto Valle y ofrecer una alternativa al transporte por las rutas. “Es estratégico para nuestros vecinos porque, además de generar una nueva alternativa de transporte, va a servir para descomprimir las rutas”, explicó Ríos.

El funcionario planteó además que la puesta en marcha implica una responsabilidad para la Provincia. “No se trata solamente de tener un tren, sino de lograr que sea un servicio que la gente pueda incorporar y en el que pueda confiar”, agregó.

Una vez terminadas las instancias legales y administrativas, Río Negro avanzará con las obras y mejoras necesarias para iniciar la operación.