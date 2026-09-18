Qué cambia con el proyecto de Biocombustibles que aprobó el Senado: nuevos cortes de bioetanol y biodiésel

Uno de los últimos temas abordados el pasado 17 de septiembre en la Cámara alta fue el nuevo marco regulatorio para la elaboración, almacenamiento, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles. El proyecto, impulsado para reemplazar el régimen de la Ley 27.640, obtuvo la media sanción tras registrar 41 votos a favor y 25 en contra.

La iniciativa, que ahora pasa al debate en la Cámara de Diputados, contó con un firme respaldo de los gobernadores para fomentar la industria azucarera en el norte del país y la del aceite de soja en la región central.

Bioetanol y biodiésel: qué cambia con el proyecto de Biocombustibles

El proyecto de Biocombustibles aplica varios cambios. En el caso del bioetanol se mantendrá por un año el corte del 12% y luego se subirá en un año hasta el 15%.

Durante el periodo de vigencia de la ley se sostendrán los porcentajes de corte respetando su materia prima de origen en un 6% para tanto para bioetanol producido a partir de caña de azúcar como para el producido a partir del maíz.

El incremento de los cortes del bioetanol podría generar una mayor demanda para la industria tucumana, aunque el beneficio concreto dependerá de cómo se distribuyan los volúmenes entre los distintos productores.

Respecto al biodiésel, el proyecto eleva los cortes del 7% al 10% y se remarca que se aplicará a los doce meses de sancionada la ley.

El dictamen fija que ese porcentaje de las empresas no integradas se reducirá al año de la sanción de la ley al 6,5%, al 5,5% en el 2029, 5% en el 2030, y un 4% en el 2031 hasta el 2036, con lo cual tendrán una porción del mercado asegurada.

Por otra parte, faculta a la autoridad de aplicación a modificar dicho porcentaje obligatorio de forma excepcional y mediante resolución fundada. Esta medida busca asegurar el abastecimiento ante situaciones comprobadas de escasez en el mercado interno, o bien por razones técnicas y de calidad.

Asimismo, establece que el gasoil o diésel oil destinado a embarcaciones fluviales y marítimas, minería, primer llenado, gasoil antártico, formulación de lodos de perforación, centrales eléctricas y zonas frías patagónicas quedará exento del corte obligatorio con biodiésel, junto con las excepciones adicionales que el organismo determine por acto fundado.

Con información de Noticias Argentinas