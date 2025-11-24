El municipio de Neuquén acuerda regularizar asentamientos de provincia a cambio de mejoras y lotes con servicios

Los asentamientos 2 y 10 de mayo no tienen servicios y la regularización estará a cargo del IMUH (foto Oscar Livera)

La municipalidad se encargará de regularizar los asentamientos de 2 y 7 de Mayo, Pumayén y Jerusalem, informó el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata. Se trata de más de 2.500 familias asentadas en terrenos de la provincia. Son hogares que viven sin servicios regulares.

«Firmamos convenios para hacer obras con fondos municipales donde hasta ahora no estamos autorizados; a cambio, se harán obras donde no hemos podido intervenir», dijo Zapata. La explicación fue en el Deliberante, durante la exposición, por la regularización de los asentamientos en la ciudad.

Zapata dijo que Neuquén intervino en 20 de las 24 tomas que ocupaban terrenos municipales. Agregó que durante el 2026, buscarán acercar todos los servicios en los sectores que faltan en tierras municipales: Boerr y Paimún, La Estrella, Miradores y Limay.

A un lado de la Casimiro Gómez, los nuevos barrios de lotes con servicio y en la zona interna, las barriadas que crecieron en forma espontánea (foto Oscar Livera)

«No podemos llamar a licitación para obras si no tenemos la propiedad del lugar o el permiso del propietario, con el permiso de la provincia, vamos a intervenir en 2 y 7 de mayo; que son asentamientos numerosos, en total son más de 2.500 familias«, amplió.

Son lugares de la ciudad habitados hace más de 10 años con precariedad en las conexiones del agua y la luz. En la zona también están Espartanos y Mapu Neu, pero no fueron mencionados.

Zapata dijo que con la modalidad del acuerdo de la provincia, antes de fin de año finalizarán las obras acordadas en el sector La Familia del barrio Belgrano, también un sector de unas 100 familias que este año comenzó a tener cloacas, gas, red domiciliaria de agua y de luz por un acuerdo entre el IMUH y la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución (UPEFE).

Especificó que a cambio de la inversión en las redes de servicios de los asentamientos ubicados a la vera de Casimiro Gómez, la provincia terminará la infraestructura que estaba prevista en Pacífica, El Morro y Juvenil, con un convenio que Nación abandonó. «Teníamos un convenio con el Estado Nacional que quedó trunco, se cumplirán esas tareas con un crédito internacional que va a tener la provincia y a cambio nosotros haremos las obras de infraestructura en 2 y 7 de Mayo, Peumayén y Jerusalém», detalló.

Los sectores regularizados y los barrios con servicios precarios conviven en la zona de 2 y 7 de mayo (foto Oscar Livera)

Dijo que el IMUH está en los pliegos de licitación en los sectores 2 y 7 de mayo y ya se firmaron contratos para la ejecución de cloacas en Peumayen, donde viven unas 500 familias, informó Zapata.

600 terrenos con servicios en acuerdo con IPVU

Los acuerdos con la provincia se extendieron también a la modalidad de los lotes con servicio, de modo tal que este año, el IMUH prevé ejecutar cloacas, nexos de gas, hacer las obras de luz y de agua para unos 600 lotes que están ubicados entre el distrito 3 (donde se llevaron servicios para 224 terrenos) y la bajada de Maida, cañadones mediante.

La zona está ubicada al norte del sector denominado Z1 y Cuenca XVI, denominada «cuenca alta intermedia de Cuenca XVI» y pertenecen a la administración provincial. El acuerdo se hizo con el Instituto de la Vivienda de la provincia e involucra a personas que están inscriptas en el Registro Provincial de Vivienda y Urbanismo (RUPROVI).