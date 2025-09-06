Qué escenarios enfrenta el gobierno de Javier Milei tras las elecciones bonaerenses y por qué se nacionalizaron

En medio del ajuste, denuncias de corrupción y el estancamiento de la economía, la gestión de Javier Milei enfrenta una batalla de vital importancia este domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno optó por nacionalizar su resultado y ahora lo que decidan los bonaerenses será será una radiografía del apoyo que tiene La Libertad Avanza de cara a octubre.

El presidente tuvo que animarse y presentarse en un terreno hostil como el partido de Moreno para cerrar la campaña bonaerense y allí le imploró a quienes lo acompañan a que el domingo vayan a votar.

En su discurso, Milei habló de un “empate técnico” y que, por lo tanto, cada voto era importante. Si bien son pronósticos, trascendió que se hicieron sobre personas que sí van a participar, cuando la gran incógnita de mañana es el nivel de ausentismo.

Los comicios definen la conformación de la legislatura local y los concejos deliberantes de cada municipio. Es una elección que la juegan los intendentes, quienes vienen trabajando desde hace muchos meses y tienen dispuesto el aparato para garantizarse sus electores.

Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza en el distrito, sabe que no contará ni con un taxi, ni con un remise para movilizar a sus votantes. Milei y sus candidatos tendrán que pelear voto por voto y luego fiscalizarlos.

¿Por qué la elección una elección de concejales tomó tanta trascendencia? Porque el discurso de la campaña se nacionalizó y el resultado será una firme señal de lo que puede suceder en octubre cuando se elijan legisladores nacionales.

Además, a partir de la ambición política del ala que encabeza Karina Milei de ir por todo en cada provincia, el Gobierno viene enfrentado con los gobernadores y hasta generó una puja impensada meses atrás que se trasladó en un hilo de derrotas legislativas durísimas.

Este panorama era una situación que dentro del círculo íntimo de Milei veían que se podía encarrillar después de un «triunfo arrasador» en octubre, pero esta hipótesis ahora no se ve tan clara y se pone en juego en las elecciones bonaerense.

Qué escenarios se disputa el Gobierno después de este domingo

Por este motivo, este presunto resultado anticipado de octubre es tan importante para el Gobierno, ya que el partido de fondo que se juega el oficialismo está en la necesidad de sumar fuerzas para la segunda etapa del gobierno, donde no podrá eludir la discusión por las reformas estructurales de fondo: previsional, impositiva y laboral.

El mercado espera esta primera imagen de unos 14 millones de argentinos que van a ratificar si están dispuestos a seguir soportando el ajuste, que promete ser más duro aún, o darán macha atrás.

Analistas y politólogos coinciden es este escenario: si LLA gana o la diferencia en contra es escasa, habrá respaldo. Si la diferencia a favor del peronismo es no mayor a 5 puntos, también se considerará un buen resultado.

En cambio, si ese margen es entre 5 y 10 puntos habrá dudas y, en caso de ser mayor a 10 puntos, todo será cuesta arriba para la Casa Rosada.