“El país se construye desde las provincias”, dijo Rolando Figueroa

Durante la 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que reunió a dirigentes políticos y referentes del sector privado en el Hotel Llao Llao de Bariloche, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, pidió una mirada más federal y puso el foco en el rol de las provincias.

“En la nueva Argentina hay que mirar mucho a las provincias, creemos que el país se construye en base al trabajo de las provincias”, indicó el mandatario neuquino.

Figueroa compartió escenario con los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Catamarca, Raúl Jalil.

En ese escenario criticó la visión centralista y definió la etapa de Neuquén como “un desafío generacional”.

“Voy a estar de acuerdo en todas las cosas que favorezcan a Neuquén y voy a estar en contra de todas las cosas que perjudiquen a Neuquén”, recalcó.

Consultado sobre el superávit propuesto por el Gobierno nacional, se mostró a favor, aunque advirtió que la idea de un Estado ordenado debe ir acompañada “del concepto de poder redistribuirlo”.

“El país se construye desde las provincias” fue la frase que eligió para sintetizar su postura, al remarcar que los gobiernos provinciales tienen responsabilidades ineludibles en áreas como educación, salud, seguridad e infraestructura.

“Hay muchos temas en los cuales las provincias no podemos escapar, dejar o cerrar el grifo y decir, bueno, sálvese quien pueda”, subrayó.

Figueroa repasó logros de su gestión y recordó que Neuquén redujo la deuda pública en un 27% y destinó más del 17% del presupuesto a inversiones en bienes de capital.

También destacó los indicadores positivos de empleo privado y aseguró: “Las provincias podemos ser muy eficientes”.

El gobernador remarcó el rol estratégico de la Norpatagonia para el futuro del país y la necesidad de complementación regional.

“Podemos trabajar para que una provincia produzca en forma complementaria con otra, poder exportar desde este puerto patagónico, que fue gracias a la visión y la mirada política de Alberto Weretilneck, a quien la Patagonia le debe esa salida al Atlántico”, afirmó.

Concluyó su exposición con un llamado a combinar realismo y optimismo: “Lo importante es concretar lo que tenemos planificado. Para eso hay acciones concretas y en esto tenemos un rol muy importante, en nuestro caso, las provincias y los patagónicos”.