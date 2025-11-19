Qué le falta al Poder Judicial en el norte de Neuquén, según un candidato a defensor

Conexión satelital. Transporte público. Edificios adecuados. Son tres pilares que debe mejorar al Poder Judicial de Neuquén en la zona norte, según el criterio de Hernán Palacios, futuro defensor público penal que tendrá oficinas en Chos Malal y una amplia zona de cobertura.

Palacios pasó este martes por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura y contestó unas pocas preguntas de los diputados. Su pliego consiguió despacho unánime y giró al recinto para el tratamiento en la próxima sesión.

Ganó el concurso convocado por el Consejo de la Magistratura, con la particularidad de que fue el único participante. Obtuvo 58,19 puntos en total, producto de 5,19 por antecedentes; 15 y 18 en los exámenes escrito y oral, y 20 -el máximo- en la entrevista personal.

Nacido en Neuquén capital, recibido en la Unco y radicado en Chos Malal desde el 2009, trabaja en el servicio de gestión penal de la defensoría. Consultado por los legisladores, dijo que «necesitamos mejorar las comunicaciones satelitales».

Utilizan la conexión de las comisarías y los juzgados de Paz para realizar las audiencias por vía remota, porque las presenciales enfrentan varios obstáculos. Uno es el transporte público: «no hay todos los días -explicó Palacios- Hace falta más comunicación terrestre, que la persona que tiene que ir al médico, hacer un trámite, tenga frecuencia diaria, y no dependa de hacer dedo o un vecino que lo traslade».

Le plantearon que lo mejor es que los funcionarios viajen hacia los lugares donde están las personas. El candidato a defensor señaló que «lo hacemos, pero por ejemplo para concretar una audiencia presencial en el juzgado de Paz de Tricao Malal tenemos que cerrarlo a otras actividades. Es una habitación de 3 por 3. La gente espera afuera».

Cuando enfrentó la entrevista personal en el Consejo de la Magistratura, Palacios dio otro ejemplo: «tuvimos una audiencia; la jueza de turno estaba en Cutral Co, en El Huecú estaban el imputado en la comisaría y la víctima en el hospital, con el teléfono particular que le había prestado un policía. La audiencia tenía que durar media hora pero se caía el enlace y se prolongó dos horas. A veces funciona muy bien pero hay un porcentaje alto que funciona mal».