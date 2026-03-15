Qué obras hará la ciudad de Neuquén en la Universidad Nacional del Comahue

El comedor universitario logrará una cámara de frío para el almacenamiento de los productos frescos y las tres aulas comprometidas por la municipalidad de Neuquén están a nivel de proyecto ejecutivo, reafirmó el intendente Mariano Gaido en oportunidad de firmar el convenio con la rectora Beatriz Gentile por la ejecución de nuevas obras de infraestructura durante el presente ciclo lectivo.

El acuerdo de acompañamiento económico incluye la ejecución de obras de cordón cuneta en las calles internas para luego pavimentar, a lo que se sumó una cámara de frío para el comedor universitario.

«Así como acompañamos el año pasado con esta mejora, habrá un trabajo conjunto con la facultad de Agronomía, que puso su producción a disposición del comedor y nosotros sumamos la cámara de frío», destacó la jefa de Gabinete, María Pasqualini.

El acuerdo se refrendó con la rectora Beatriz Gentile y el secretario general de la casa de altos estudios, Santiago Nuñez. Por la municipalidad de Neuquén, firmó Gaido y Pasqualini.

El acto se llevó a cabo pocos días después de la puesta en marcha el boleto universitario gratuito para que los estudiantes de la UNCo en la ciudad, tengan los mismos beneficios de gratuidad para el traslado en el transporte local que se otorga a los niveles primario y secundario.

En el nuevo acuerdo, la municipalidad comprometió mejoras en el ingreso y cordones cuneta en las calles internas, para una posterior pavimentación. «El proyecto de las aulas continúa, está finalizado estamos terminado las aulas que nos comprometimos, es una obligación, una responsabilidad y es un orgullo neuquino y de la República Argentina la UNCo», dijo Gaido.

La nueva edificación había sido anunciada en octubre por el jefe comunal, cuando se inauguró una refacción de unas 350 millones de pesos, en un trabajo conjunto con la universidad, para el acondicionamiento, incluido el sonido e infraestructura del salón azul, un espacio para charlas, exposiciones y presentaciones de obras ubicado en el primer piso del edificio de la biblioteca central de la UNCo.

Según se describió, las tres nuevas salas en proyecto serán aulas que dependerán del rectorado para urgencias en diferentes facultades, como Trabajo Social o Ciencias del Ambiente y la Salud.

«El aporte de la ciudad de Neuquén ha sido muy importante en esto cuatro años y antes también. Hubo un cambio radical en la idea de pensar la universidad no como un problema sino como una posibilidad de potenciar la región; hubo un cambio de perspectiva para que nuestras chicas y chicas tengan condiciones materiales para poder estudiar, con aportes en el Aula Magna, en el Comedor, las luminarias internas en un momento complicado por el desfinanciamiento que estamos teniendo por parte de Nación. Que el municipio esté presente, hablar de que hay diferencias en las formas de hacer política y articular la política con la sociedad», sostuvo la rectora.

El acuerdo se firmó en el rectorado el viernes.