Comenzó la entrega del Boleto Estudiantil Neuquino para los universitarios y terciarios

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, presentaron este martes el Boleto Estudiantil Neuquino para los estudiantes universitarios y terciarios.

Desde el 2 de marzo se encuentran habilitadas las inscripciones y continuarán abiertas hasta los primeros días de abril. Al día de hoy casi 5.000 estudiantes de nivel superior solicitaron el beneficio.

Pasqualini destacó que el boleto gratuito es una de las políticas públicas más importantes del municipio. «En la Universidad del Comahue más del 50% del boleto estudiantil neuquino de universitarios y terciarios están acá«, contó la secretaria.

Detalló que entregaron más de 35.000 boletos para el nivel básico y estiman que entregarán entre 8.000 y 10.000 boletos a estudiantes del nivel superior. Con el beneficio, cada alumna y alumno ahorraría casi $200.000 por mes.

Por su parte, Gaido resaltó que es el quinto año que se realiza el boleto para los universitarios y aseguró que «la ciudad Neuquén invierte en la educación y acompaña la Universidad Nacional Comahue. En el caso del boleto estudiantil gratuito, con $1.000 millones por mes«.

Convenio para mejorar accesibilidad, iluminación y comedor

El intendente adelantó que el municipio firmará un convenio de cooperación con la universidad para realizar obras de accesibilidad, iluminación y mejoras en el comedor.

«Vamos a implementar un convenio rápido que lo vamos a firmar el jueves. Hemos acordado con Beatriz al mediodía para que esas obras comiencen inmediatamente con presupuesto de la ciudad», explicó el jefe comunal.

Sobre esto, la rectora agradeció el acompañamiento del municipio en años anteriores. «Estuvo muy presente para la universidad con los aportes para la reforma del comedor estudiantil, para el salón azul, para el aula magna, todo lo que hace a la infraestructura necesaria», sostuvo.

Remarcó también la crítica situación financiera actual de las universidades: «Nuestro presupuesto no solo es bajo, sino que además nos han recortado casi un 20% de lo que necesitamos este año para funcionar».

Aseguró que la ayuda de la municipalidad no alcanza porque los salarios de los docentes y no docentes son obligación de Nación.

«Podemos tener comedor, boleto, aulas en condiciones, pero si no tenemos bien pagos a los docentes y a los no docentes no se puede estudiar«, finalizó Gentile.