Quedó habilitada la conexión hacia la autovía norte a la altura de Polo Tecnológico de Neuquén

La habilitación de la avenida Los Paraísos fue el primer corte de cintas del mes aniversario de la ciudad, que será el 12 (foto Cecilia Maletti)

El Polo Tecnológico y los barrios del oeste de la capital neuquina, como Melipal o Gregorio Alvarez cuentan desde hoy con una salida directa a la autovía norte y hacia el tercer puente, tras la doble inauguración de la avenida Los Paraísos y la colectora Eslovenia. El corte de cintas marcó la primera habilitación de obra nueva por el 121 aniversario de la ciudad de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa, presente en la habilitación de las dos vías hoy, destacó la importancia de que el intendente Gaido finalizara con los proyectos viales, a pesar de que el gobierno nacional se retiró del contrato.

Agregó que el gobierno provincial finaliza los proyectos ejecutivos para intervenir en los cruces de la autovía norte con la ciudad, a la altura de Casimiro Gómez y también en el acceso al sector del nodo vial en Parque Industrial o ciudad Jaime de Nevares.

El intendente Mariano Gaido destacó que la habilitación del acceso directo hacia la autovía norte fue «la primera obra del mes aniversario», con dos avenidas que calificó de «emblemáticas» como la Eslovenia, que será colectora de la autovía norte desde su nacimiento en la rotonda Casimiro Gómez hasta la conexión con el nodo vial.

Gaido recalcó que Los Paraísos fue una avenida comprometida por el gobierno nacional y que quedó paralizada a pesar de que el contrato estaba firmado. «No podemos paralizar ni una obra en Neuquén capital», reafirmó.

Destacó que se logró encontrar la solución al acceso vial y la salida del Polo Tecnológico en forma directa a la ruta «porque es una avenida de los neuquinos» y porque Neuquén capital cuenta con fondos disponibles debido al superávit constante en su manejo de fondos.

«Es fruto del esfuerzo de los neuquinos y de una administración pública ejemplar: más de 10.000 millones de pesos, todos de Neuquén«, recalcó Gaido.