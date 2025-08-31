El 121° Aniversario de Neuquén comienza con la inauguración de una nueva salida a la Autovía Norte

La Eslovenia nace en la rotonda Casimiro Gómez y se cruza con Los Paraisos en paralelo a la autovía (foto Oscar Livera)

Este lunes habrá doble corte de cintas en la salida del Polo Tecnológico de Neuquén capital hacia la Autovía Norte: se inaugurará el tramo de la avenida Los Paraísos que desemboca en la Eslovenia y, a su vez, la Eslovenia quedará habilitada para conectar con la Autovía Norte. La nueva traza vial le dará una salida directa al oeste neuquino hacia la ruta al norte de la ciudad.

La inauguración de la avenida Eslovenia y la conexión con la Autovía Norte fue prevista para las 11. La avenida Los Paraísos, el tramo desde avenida Soldi hasta pocos metros antes de la autovía, está terminada desde hace varios meses, pero no se podía conectar en forma directa a la ruta.

La Eslovenia será la colectora que tomará el flujo vehicular de Los Paraísos y lo derivará hacia la autovía. La nueva conexión vial le dará una salida directa a la ciudad tanto al flujo que genere el Polo Tecnológico como al barrio Melipal, entre otros barrios del oeste, como Gran Neuquén, Villa Ceferino, Bardas Soleadas o Gregorio Álvarez.

La presentación de Los Paraísos, Eslovenia y la conexión con la Autovía Norte marcará el inicio de las inauguraciones de obras por el 121° aniversario de la ciudad, con una nutrida agenda que involucrará cortes de cintas, habilitaciones, entregas de lotes con servicios y ferias.

La cita 14:00 está previsto el desfile aniversario de Neuquén capital en avenida Obrero Argentino, el sábado 13.

La ola de cortes de cintas prevé el jueves la inauguración del nuevo cruce sobre la avenida Mosconi y el asfalto en la calle El Cholar, la plaza del Balcón de la Ciudad el viernes y la inauguración de la ciudad deportiva en el barrio Confluencia, que será el sábado por la mañana.

El miércoles, en la avenida Mitre, frente al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), se presentará el nuevo parque automotor y equipamientos para el inicio, en la madrugada del 4 de septiembre, de la nueva recolección de residuos que tendrá en concesión hasta 2035 la empresa Cliba Tecsan.

El fin de semana del 9 y 10 de septiembre se desarrollará el festival gastronómico «Confluencia de Sabores», en tanto el desfile aniversario se programó sobre la nueva avenida Obrero Argentino el sábado 13 a partir de las 14.

La conexión con la Autovía Norte

La conexión con la Autovía Norte se logrará con la avenida Eslovenia construida en paralelo a la ruta, desde la rotonda Casimiro Gómez. En su trazado paralelo a la exRuta 22, colectará el flujo vehicular de la avenida Los Paraísos y tendrá una salida o conexión a la autovía que se inaugurará hoy.

El trazado de la Eslovenia tiene proyección hacia la Ruta 7 y el Tercer Puente.

La avenida Eslovenia es paralela a la autovía norte y unos metros al este del cruce con Los Paraísos, se conecta con la ruta al tercer puente (foto Oscar Livera)

La ejecución del proyecto total, presupuestado en 4.250 millones de pesos, fue adjudicado a la empresa Omega. La primera etapa fue de 1.700 metros de cordón cuneta y badenes por un trazado que fue cotizado en 1.400 millones de pesos.

Por su parte, la avenida Los Paraísos fue concluida por la firma Omega con un presupuesto municipal de 4.800 millones de pesos.

El tramo que se inaugura hoy es el de los 1.700 metros que conecta la avenida Soldi con Eslovenia; en tanto, en una etapa anterior, la avenida Los Paraísos fue el trazado que unió la avenida Huilén con la avenida Soldi, desde la rotonda de Novela y Huilén hasta el Polo Tecnológico.

El edificio principal del Polo Tecnológico, que duplica al que se inauguró el año pasado, está previsto que se inaugure el 12 de septiembre, el mismo día del aniversario de la ciudad y de la apertura de la Feria Internacional del Libro en Neuquén.