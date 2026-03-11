Obras en Cipolletti: regularizarán la red eléctrica para más de 350 familias del barrio Nuevo Ferri

Más de 350 familias del barrio Nuevo Ferri, en Cipolletti, accederán finalmente al servicio eléctrico regularizado y seguro. El proyecto de infraestructura, que prevé iniciar su ejecución en los primeros días de abril, abarcará 20 manzanas e incluirá la instalación de tendido de media y baja tensión, el recambio total de columnas y la construcción de tres subestaciones transformadoras, además de sumar alumbrado público a todo el sector.

El proceso de licitación fue lanzado formalmente tras una recorrida técnica por el barrio que encabezaron el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, y autoridades de la empresa distribuidora Edersa. «Estamos llevando seguridad a sectores periféricos que históricamente estuvieron conectados de manera irregular, expuestos a todo tipo de riesgos, sea para la vida, las viviendas e incluso para los artefactos», explicó el jefe del departamento de Normalización de Barrios Populares de la firma, Sebastián Busader.

Fin a las conexiones irregulares

La intervención en Nuevo Ferri forma parte del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), un programa articulado entre el gobierno provincial, el municipio y la distribuidora para erradicar el peligro de las conexiones clandestinas.

En ese sentido, desde Edersa destacaron que la obra viene a saldar una demanda histórica de este sector de la ciudad, que ha registrado un crecimiento progresivo durante los últimos años y requería una urgente normalización de sus servicios básicos. Como parte de los plazos administrativos, las autoridades ya concretaron la visita al terreno junto a los representantes de las empresas interesadas en ejecutar el proyecto.

Durante los últimos meses, este mismo esquema de trabajo conjunto permitió concretar la regularización eléctrica integral en otros barrios populares y asentamientos de Cipolletti, entre los que se encuentran Los Sauces, La Rivera, El Espejo, Martín Fierro, 10 de Enero y Puente Santa Mónica.