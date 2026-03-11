Obras en Cipolletti: regularizarán la red eléctrica para más de 350 familias del barrio Nuevo Ferri
El municipio y la distribuidora Edersa lanzaron la licitación de los trabajos, que comenzarán en abril e incluirán alumbrado público y tres nuevas subestaciones. La intervención abarcará 20 manzanas.
Más de 350 familias del barrio Nuevo Ferri, en Cipolletti, accederán finalmente al servicio eléctrico regularizado y seguro. El proyecto de infraestructura, que prevé iniciar su ejecución en los primeros días de abril, abarcará 20 manzanas e incluirá la instalación de tendido de media y baja tensión, el recambio total de columnas y la construcción de tres subestaciones transformadoras, además de sumar alumbrado público a todo el sector.
El proceso de licitación fue lanzado formalmente tras una recorrida técnica por el barrio que encabezaron el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, y autoridades de la empresa distribuidora Edersa. «Estamos llevando seguridad a sectores periféricos que históricamente estuvieron conectados de manera irregular, expuestos a todo tipo de riesgos, sea para la vida, las viviendas e incluso para los artefactos», explicó el jefe del departamento de Normalización de Barrios Populares de la firma, Sebastián Busader.
Fin a las conexiones irregulares
La intervención en Nuevo Ferri forma parte del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), un programa articulado entre el gobierno provincial, el municipio y la distribuidora para erradicar el peligro de las conexiones clandestinas.
En ese sentido, desde Edersa destacaron que la obra viene a saldar una demanda histórica de este sector de la ciudad, que ha registrado un crecimiento progresivo durante los últimos años y requería una urgente normalización de sus servicios básicos. Como parte de los plazos administrativos, las autoridades ya concretaron la visita al terreno junto a los representantes de las empresas interesadas en ejecutar el proyecto.
Durante los últimos meses, este mismo esquema de trabajo conjunto permitió concretar la regularización eléctrica integral en otros barrios populares y asentamientos de Cipolletti, entre los que se encuentran Los Sauces, La Rivera, El Espejo, Martín Fierro, 10 de Enero y Puente Santa Mónica.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar