La Justicia imputó a comerciante de Balsa de las Perlas por «colgarse» de la luz tras denuncias de Edersa

La Justicia de Río Negro formuló cargos contra un comerciante acusado de hurto de energía eléctrica en Cipolletti, en una causa que se inició tras una denuncia penal presentada por la empresa distribuidora Edersa semanas atrás en la fiscalía N° 5.

El caso, que involucra a un local de Balsa Las Perlas, tuvo su audiencia de formulación de cargos este jueves en el Poder Judicial, con la intervención del juez de Garantías Juan Puntel. El imputado, fue señalado como autor de dos hechos de «hurto simple de energía». La investigación quedó en manos de la fiscalía a cargo de Guillermo Iváñez.

Fuentes oficiales de la empresa explicaron anteriormente que se le realizaron los procedimientos dispuestos para estos casos en el Régimen de Suministro. «Enviamos avisos de cortes, le suspendimos el servicio, se colgó, le sacamos el medidor, le hicimos posteriormente acciones de fraude y volvió a conectarse ilegalmente de nuestra red eléctrica«, indicaron.

Además, afirmaron que «no se puede permitir que se ponga en peligro la seguridad pública de las personas con condiciones ilegales, sobre todo cuando son comerciante que usufructúan con la energía». Además, agregaron que la distribuidora realiza un trabajo «muy intenso» con la Secretaría de Energía, el Ente Regulador y las municipalidades para regularizar sectores.

Investigación abierta y medidas judiciales

El juez Puntel tuvo por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses para la investigación.

El fiscal no solicitó prisión preventiva por tratarse de un delito excarcelable y sin antecedentes, pero pidió medidas cautelares para evitar nuevas conexiones ilegales. En ese marco, se dispuso que el imputado deberá fijar domicilio y abstenerse de cualquier intervención sobre la red eléctrica, ya sea de forma directa o a través de terceros.

El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en una causa por desobediencia judicial. Tras la audiencia, se ordenó su libertad inmediata.

Denuncia previa y advertencias por riesgo eléctrico

El conflicto se remonta al 13 de marzo, cuando la empresa eléctrica Edersa denunció penalmente a un comercio por estar “colgado” de la red de manera irregular, en un hecho que consideró un delito y un riesgo para terceros.

Durante la audiencia, la fiscalía detalló que González fue acusado por dos hechos concretos de hurto de energía eléctrica.

El primero ocurrió el 6 de marzo de este año, cuando se detectó una conexión directa desde la red pública sin medidor en su carnicería.

El segundo se registró el 8 de abril, cuando nuevamente fue constatada una conexión clandestina con características similares, lo que derivó en su aprehensión en flagrancia.

En ambos casos se verificó una conexión trifásica destinada a uso comercial. La calificación legal es hurto simple de energía eléctrica en concurso real, según los artículos 162, 45 y 55 del Código Penal.

Como sustento probatorio, se incorporaron actas de inspección realizadas por personal técnico, registros fotográficos, intervención de la Subcomisaría 82 y un informe de Edersa que señala antecedentes de irregularidades desde diciembre.