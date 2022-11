Quién es el funcionario que ocupará el cargo de Gelain tras su polémica salida

Claudio Otano fue designado para ocupar la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano del municipio, tras la polémica salida de Viviana Gelain. El funcionario fue concejal y convencional y desembarcó en el gobierno de Gustavo Gennuso en 2021 como delegado de Puerto Moreno. Luego, fue designado como secretario de Fiscalización.

Al dejar su cargo, Gelain denunció un esquema recaudatorio paralelo. “Si tuviera hoy la prueba en mi mano voy y la denuncio, lo que tengo para decir es que esos circuitos existen, que yo no he avalado ni he aceptado sumarme y se que hay gente -y mucha- que está juntando las pruebas para hacer la denuncia correspondiente”, aseveró en declaraciones a radio Seis.

Las expresiones de Gelain motivaron una denuncia penal por cohecho y asociación ilícita por parte de la concejal Julieta Wallace y el integrante del Tribunal de Contralor Estanislao Cazaux, ambos del Frente de Todos. Ante el Ministerio Público Fiscal acusaron a Gennuso, el secretario de Economía, Diego Quintana, la jefa de Gabinete, Marcela González Abdala y la vicejefa de Gabinete, Gabriela Rosenberg.

El alejamiento del gobierno por parte de Gelain se conoció ayer cuando la mujer que acompañó a Gennuso desde sus inicios en el partido vecinalista Pueblo dejó en claro que fue despedida por el intendente. También explicó que cuando le pidió la razón del pedido, “no hubo razones específicas”. Gennuso solo mencionó que “se había aislado del gabinete”.

La resolución que da cuenta de la salida de Gelain se publicó esta mañana, como así también la que designa a Otano al frente de la cartera de Obras Particulares. En tanto, Sebastián Rodríguez que se desempeñaba como director general de Comercio asumirá al frente de la Secretaría de Fiscalización.

Esta semana también se formalizó la designación de Daniel Alberto Pincheira como subsecretario de Tránsito y Transporte a partir de este martes.