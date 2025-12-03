Enzo Fullone, el exDelegado de Vialidad, será el senador de Río Negro y por qué no rige el cupo de género

El roquense Enzo Fullone, de La Libertad Avanza, asumirá la banca del Senado por Río Negro, después de la renuncia de Lorena Villaverde.

Tiene 37 años, es estudiante de cuarto año en Administración de Empresas, con una Tecnicatura Superior en Petróleo, y, en el 2024, se transformó en el delegado de Vialidad Nacional en la Provincia. Renunció a ese cargo para integrarse a la lista libertaria a la Cámara Alta, en el segundo lugar.

Su historial consigna tareas gerenciales en una constructora y en el Casino Crown, con un paso como auditor de la Lotería de Río Negro.

Ahora asumirá en el Senado por la renuncia de Villaverde, con quien tenía una excelente relación inicial ya que la diputada lo promovió para Vialidad pero, en el último tiempo, se mostraron muy distanciados.

Fullone será senador en cumplimiento del artículo 157 del Código Electoral, con sus modificaciones en el 2017.

En este caso, no existe cobertura con un candidato del mismo sexo del renunciante por tratarse de la fuerza que fue segunda en la elección.

Se especuló, en algún momento, que la roquense Viviana Sánchez, tercera en la lista, se constituiría en la representante parlamentaria.

La ley 27412 modificó el artículo 157 del Código Electoral Nacional para la “paridad de género en ámbitos de representación política”, fijando dos criterios distintos de sucesión cuando se trate del partido con más votos de aquel que salió segundo.

Se indica que “resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral que obtuviere la mayoría de los votos emitidos” y “el/la primero/a de la lista siguiente en cantidad de votos”.

Al plantear la cobertura de vacantes por “muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente” de “senador/a nacional” de la lista “que hubiere obtenido la mayoría de votos” se señala la sustitución por “el/la senador/a suplente de igual sexo”.

En cambio, frente a la vacante de la fuerza que “hubiere resultado siguiente en cantidad de votos emitidos, será sustituido/a por el/la suplente por su orden”.

El 26 de octubre, La Libertad Avanza fue segunda, detrás de Fuerza Patria, que logró la elección de Martín Soria y Ana Marks en el Senado.