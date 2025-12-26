Enzo Fullone juró como senador de Río Negro: «Hay que dejar los egoísmos de lado»

Enzo Fullone juró el mediodía de este viernes como senador nacional en reemplazo de Lorena Villaverde y minutos antes, en conversación con Diario RÍO NEGRO, trazó cuáles serán sus ejes de trabajo en la Cámara Alta y cómo cambió su peso en las decisiones de La Libertad Avanza de Río Negro.

Fullone fue segundo en la lista de La Libertad Avanza en Río Negro y perdió el segundo lugar de los tres senadores que estaban en juego con Ana Marks, de Fuerza Patria. En segundo lugar detrás de Martín Soria fue electa Lorena Villaverde. Pero desde el PJ impugnaron su pliego de ingreso al Senado (por sus vínculos con Fred Machado y su primo Claudio Ciccarelli) y el cuerpo aplazó su ingreso. En el medio, Villaverde decidió continuar en Diputados por los dos años que le restaba cumplir de su mandato y habilitó la entrada de Fullone.

«Estoy muy contento, en principio, porque es algo en lo cual venimos trabajando durante el año previo a la campaña, en la campaña y no se dio por muy poco. La verdad que fue casi ínfima la diferencia que tuvimo. Al final se dio de otra manera. Estoy muy contento porque el desafío ya lo había decidido tomar», aseguró Fullone.

Al ser consultado sobre si forma de entrar al Senado le restaba cierta legitimidad, el legislador por Río Negro lo rechazó de plano. «No me quita legitimidad en lo más mínimo. No tiene nada que ver con la forma de trabajo que voy a encarar de acá para adelante». «El desafío y las ganas son las mismas», remarcó el ahora senador.

Fullone indicó que su idea es trabajar en gestionar medidas positivas para Río Negro. «Si lo tengo que hacer con cualquier actor político, la idea es ponernos de acuerdo. Siempre y cuando no rompamos valores morales o éticos, de la línea de gestión nacional», señaló el roquense.

«Soy una persona de diálogo y Río Negro lo necesita»

«Creo que soy una persona de diálogo, creo que Río Negro necesita más diálogo entre los actores políticos para poder pensar en una provincia diferente en todos los en todos los sentidos», remarcó ante este medio.

Sobre los temas en los que pretende trabajar en la Cámara Alta explicó que uno es la modernización laboral y otros los relaciones con infraestructura, por su experiencia al frente de Vialidad Nacional en el distrito Río Negro.

En este sentido pretende integrar las comisiones de Infraestructura y Transporte. También la de Energía y Minería. «Ojalá que se dé Producción, Ganadería, Turismo. Son algunas de las comisiones en las que creo que Río Negro necesita tener una voz fuerte en en el Congreso», remarcó.

Qué va a pasar con La Libertad Avanza en Río Negro

Fullone habló ante Diario RÍO NEGRO sobre la nueva realidad que vive La Libertad Avanza en Río Negro. El partido sigue presidido por Lorena Villaverde, pero al menos dos referentes libertarios manifestaron en los últimos días la necesidad de un recambios. Sobre este aspecto el senador señaló «que hay que dejar los egoísmos de lado».

En este sentido se manifestó abierto al diálogo con otros sectores que simpatizan con el presidente Milei.

«Ya se inició una etapa de reordenamiento de un partido que es muy nuevo, que lleva un año, un poquito más de un año. «Va haber más de una cara en representación de La Libertad Avanza», aseguró el legislador.

«La idea en la que se está trabajando es ampliar el partido, poder sumar a la militancia. Aumentar la cantidad de afiliados y tener más voces y cuadros técnicos».

«El 2027 está muy cerca. Lo primero que hay que empezar a hacer es ver las necesidades de los municipios y el formato de provincia que queremos para el 2027, para generar tener una plataforma electoral»