Weretilneck sobre el dilema de Villaverde: «Hay que respetar siempre la decisión de la gente”

El gobernador Alberto Weretilneck dijo que el debate por la habilidad moral o no de Villaverde "no le hace bien a nadie". Foto: Marcelo Martinez

La situación de incertidumbre respecto de la asunción al Senado de la Nación de Lorena Villaverde (LLA) fue abordada por el gobernador Alberto Weretilneck y afirmó que “no le hace bien a nadie” que el Congreso esté discutiendo “la moralidad o no de una persona electa” y remarcó que su premisa es “respetar siempre la decisión de la gente”, que la votó la para ese cargo en octubre.

Villaverde se mantiene en su banca de diputada nacional en el bloque La Libertad Avanza y espera una resolución respecto de su pliego para asumir al Senado, luego de que el oficialismo decidiera postergar esa resolución remitiendo nuevamente el caso a la Comisión de Asuntos Constitucionales que ya tratará la nueva conformación de la Cámara Alta.

Diario RÍO NEGRO le consultó a Weretilneck en Bariloche si seguía la situación de la diputada por Río Negro y de inmediato se excusó que era una “pregunta compleja” y acotó: “A mí me gustaría escuchar la opinión de las personas que la votaron, porque si hoy estamos discutiendo esto es porque hay cerca de 120.000 rionegrinos (NdR:el escrutinio final fue de 121.974 votos para LLA) que tomaron la decisión de que ella sea senadora y antes diputada”.

El mandatario dijo que es su premisa y en más de una ocasión expuso la misma opinión respecto de que “el principal valor que tiene la democracia, más allá si favorezca o no favorezca, es respetar siempre la decisión de la gente, porque la democracia es el respeto por la opinión y la decisión de los rionegrinos”, afirmó.

Insistió que los cargos electivos representan la opinión de los votantes sin abundar en otras apreciaciones.

Luego, ante la consulta por la afectación a la credibilidad de la política en general con la situación que se dirime de la senadora electa, Weretilneck opinó que es un tema poco habitual y “bastante inédito en la política argentina” que el Congreso de la Nación “tenga que discutir la habilidad o inhabilidad moral de una persona electa”, en alusión a Villaverde y consideró que esta situación “no le hace bien a nadie”.