Quién es Juan Napoli, el banquero que apareció junto a Martín Insaurralde en un video alentando a la Selección

La aparición de Juan Napoli junto a Martín Insaurralde en un video difundido en redes sociales reavivó las miradas sobre el banquero que en 2023 fue candidato de La Libertad Avanza y uno de los primeros empresarios del denominado «círculo rojo» en respaldar a Javier Milei durante la campaña presidencial.

Las imágenes muestran a Insaurralde compartiendo un encuentro con amigos mientras seguía un partido de la selección argentina. El video fue grabado en un departamento de Puerto Madero propiedad del empresario de la construcción Rodrigo Fernández Prieto, ex pareja de la modelo Floppy Tesouro. Allí también se observa a Napoli durante la reunión.

El pasado político y la causa judicial de Juan Napoli

Napoli es presidente del Banco de Valores y tuvo un rol activo en la campaña electoral de 2023 como candidato a senador nacional por LLA. Pero, tras no conseguir una banca, fue tomando distancia del espacio político encabezado por Milei.

El video, difundido por el periodista Gustavo Méndez, muestra a Insaurralde alentando a la Selección, celebrando el resultado del partido y fumando un habano junto a otros invitados. La difusión de esas imágenes generó repercusión debido a la situación judicial de varios de los presentes.

La investigación por el sistema SIRA y las maniobras con dólares oficiales

Además de su actividad financiera, Juan Napoli está siendo investigado en una causa vinculada con presuntas maniobras realizadas durante el Gobierno de Alberto Fernández mediante el Sistema de Importaciones SIRA.

El video viral de los festejos de Martín Insaurralde.

Según la investigación judicial, los involucrados habrían accedido al mercado oficial de cambios mediante operaciones de importación presuntamente ficticias. Con ese mecanismo compraban dólares al tipo de cambio oficial y luego los revendían en el mercado informal o «blue», obteniendo ganancias que, de acuerdo con la causa, podían alcanzar hasta un 200%.

En ese expediente declaró como testigo colaborador el financista Francisco Huaque, quien aportó información sobre Napoli y otros imputados. También mencionó a ex funcionarios que, según su testimonio, habrían estado vinculados con las maniobras investigadas.

Huaque señaló entre los nombres al expresidente Alberto Fernández y al entonces secretario de Comercio, Matías Tombolini. Sin embargo, afirmó que no podía involucrar al exministro de Economía Sergio Massa, quien tenía injerencia sobre esas áreas durante ese período. La causa continúa su curso en la Justicia.