El Puerto de San Antonio Este se prepara para recibir el primer embarque de caños para el gasoducto dedicado

En los primeros días de agosto está previsto el arribo al puerto de San Antonio Este del buque Vigor Ol con el primer embarque de caños destinado al gasoducto dedicado que construirá la empresa San Matías Pipeline SA entre Tratayén y el golfo San Matías.

La embarcación se encuentra navegando desde India con 3.640 caños y su llegada será posible a partir de la habilitación para que en el puerto operen buques de hasta 200 metros de eslora. Esa gestión fue realizada por la Secretaría de Puertos de la Provincia, que depende de la Secretaría de Energía, y la empresa Patagonia Norte y ante la Prefectura Naval Argentina.

San Matías Pipeline SA forma parte del consorcio Southern Energy SA (SESA) y construirá el gasoducto de 480 kilómetros entre Tratayén (Neuquén) y el golfo San Matías (Río Negro), para el transporte del gas natural que se exportará a través de las unidades flotantes de licuefacción (FLNG).

El proceso incluyó la presentación de estudios técnicos específicos, inspecciones y el cumplimiento de los requisitos operativos y de seguridad establecidos por la autoridad marítima.

Como resultado, Prefectura autorizó el amarre en el Sitio 1 del Muelle de Ultramar de embarcaciones de hasta 200 metros de eslora y 50.000 toneladas de desplazamiento, ampliando las posibilidades logísticas y comerciales de San Antonio Este.

Para la descarga de la embarcación se utilizará el Sitio 1 del puerto. Foto: Marcelo Ochoa.

El Vigor Ol será la primera embarcación en utilizar la nueva autorización. Se trata de un buque de carga construido en 2025, de bandera liberiana, que mide 183 metros de eslora y 31 metros de manga.

La nave partió de India a comienzos de julio, traslada 3.640 caños y es el primero de los 11 buques previstos para abastecer esta etapa del proyecto.

Una vez descargados, los caños serán trasladados a la plazoleta de 20 hectáreas especialmente acondicionada dentro del predio portuario de San Antonio Este, donde permanecerán acopiados hasta su utilización.

El puerto de SAE se prepara para una nueva etapa

Desde la Provincia se destacó que «la ampliación de la eslora habilitada fortalece la capacidad del puerto para recibir embarcaciones de mayor porte y acompañar el crecimiento de la actividad energética, logística y productiva de la región Atlántica».

«No se trata de una acción aislada, sino de una gestión concreta para preparar la infraestructura provincial frente al movimiento que generarán las nuevas inversiones», sostuvo la información oficial.

El proyecto prevé un gasoducto dedicado de 471 kilómetros que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina, como parte del esquema de producción y exportación de Gas Natural Licuado desde el Golfo San Matías.

La llegada de los caños representa un nuevo avance del proyecto de Southern Energy, que contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción y una inversión superior a los 15.000 millones de dólares, que a fines del mes pasado fue incluido en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) por parte del Gobierno Nacional.

Para el Gobierno Provincial el desarrollo de este proyecto «permitirá ampliar la actividad portuaria, generar oportunidades para empresas y trabajadores locales y consolidar a Río Negro como puerta de salida de la energía argentina al mundo».