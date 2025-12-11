Reforma Laboral: el Gobierno busca apurar el debate en el Senado, necesita 37 votos para la aprobación

El Gobierno Nacional elevó al Congreso un proyecto de reforma laboral que toca los pilares del derecho del trabajo en Argentina. La iniciativa modifica la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen de asociaciones sindicales y el sistema de negociación colectiva, y el oficialismo presiona para un tratamiento exprés en el Senado.

Aunque la bancada de La Libertad Avanza (LLA) esperaba iniciar el debate hoy mismo, la necesidad de tejer acuerdos y conformar las comisiones obligó a la postergación hasta el próximo martes. Esto da inicio a una intensa negociación política en la Cámara Alta para conseguir el apoyo necesario antes de fin de año.

Fuentes legislativas confirmaron que la presidencia del bloque, liderada por Patricia Bullrich, ha puesto la sanción de este proyecto como prioridad de gestión. El desafío inmediato del oficialismo es articular una mayoría que le permita obtener los 37 votos requeridos para la aprobación.

El difícil cálculo de LLA y la estrategia del bloqueo peronista

El principal obstáculo para el oficialismo es la ajustada composición del Senado. Para evitar que la iniciativa naufrague, la dirigencia de LLA necesita sumar apoyos más allá de su núcleo duro:

Piso oficialista: Cuentan con 21 votos propios y aliados directos (incluyendo el Frente Cívico de Luis Juez).

Cuentan con 21 votos propios y aliados directos (incluyendo el Frente Cívico de Luis Juez). Votos clave: La estrategia pasa por asegurar los 4 senadores del PRO y los 10 de la UCR .

La estrategia pasa por asegurar los 4 senadores del y los 10 de la . Margen de error: El bloque necesita, al menos, dos votos adicionales provenientes de bancadas provinciales.

En paralelo, el interbloque peronista (con 28 miembros) se moviliza para bloquear la reforma. La estrategia opositora busca alcanzar los 36 o más legisladores que impidan la mayoría calificada del Gobierno.

El peronismo intentará acuerdos con senadores de provincias del sur, argumentando que la caída de convenios podría tener un fuerte impacto negativo en sectores productivos clave como el petrolero.

Puntos claves de la reforma laboral que presentó el gobierno de Javier Milei en el Senado

El corazón del proyecto radica en una serie de modificaciones que generan fuerte rechazo en las centrales obreras y serán el eje del debate en comisión:

Ultraactividad de Convenios: Una de las claves es la caída de la ultraactividad , lo que implica que, una vez vencidos, los convenios colectivos de trabajo (CCT) no seguirán vigentes si no se logra un nuevo acuerdo.

Una de las claves es la caída de la , lo que implica que, una vez vencidos, los convenios colectivos de trabajo (CCT) no seguirán vigentes si no se logra un nuevo acuerdo. Indemnizaciones: El proyecto incluye cambios en el cálculo y aplicación del régimen de indemnizaciones.

El proyecto incluye cambios en el cálculo y aplicación del régimen de indemnizaciones. Acción Sindical: Se establecen límites a las asambleas y se imponen sanciones a las organizaciones gremiales que realicen tomas o bloqueos de empresas.

Se establecen límites a las y se imponen sanciones a las organizaciones gremiales que realicen tomas o bloqueos de empresas. Cuotas Sindicales: Se modifica el mecanismo de pago de las cuotas a los sindicatos, un punto sensible en la financiación de las estructuras gremiales.

El primer paso formal en el Senado será la constitución de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La vicepresidenta Victoria Villarruel realizará una reunión clave con los jefes de bloque el martes para definir su conformación, buscando que el oficialismo y sus aliados aseguren una mayoría para el dictamen.