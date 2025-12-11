Rolando Figueroa se reunió con Luis Caputo: qué inversiones vinculadas a Vaca Muerta pidió incluir al RIGI

Este miércoles hubo un encuentro clave entre Rolando Figueroa y Luis Caputo, en la antesala del debate de las reformas del gobierno de Javier Milei en el Congreso. Allí, el gobernador de Neuquén solicitó al ministro de Economía modificaciones en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial comentó que la cumbre fue con el fin de concretar «medidas que impacten en la industria y en el desarrollo» neuquino.

En este sentido, indicó que solicitó al titular del Palacio de Hacienda incorporar las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural al RIGI. La medida tendría el impacto de promover «más producción, empleo y crecimiento» en la provincia, sentenció Figueroa.

Por su parte, Caputo reveló -también por X- que el Gobierno va a «evaluar» la propuesta del mandatario neuquino.

Impulso a Vaca Muerta: San Antonio Internacional y Precision Drilling anunciaron una alianza estratégica

La empresa San Antonio Internacional junto a Precision Drilling Corporation anunciaron el acuerdo de su nueva alianza estratégica, que busca el desarrollo conjunto de oportunidades en el segmento de perforación no convencional en Argentina. Ambas empresas cuentan con una basta trayectoria en servicios petroleros en el país y a nivel mundial.

El acuerdo combina la capacidad operativa, logística y el profundo conocimiento local de San Antonio Internacional, con la tecnología de clase mundial, los rigs de alta performance y la experiencia internacional de Precision Drilling. Las firmas buscan crear una plataforma única para atender las crecientes demandas del desarrollo energético argentino, especialmente en Vaca Muerta.

Como primer paso operativo de esta alianza, San Antonio Internacional pondrá la tecnología de Precision Drilling a disposición de sus clientes en sus equipos actuales. Esta alianza resulta clave para impulsar la perforación no convencional en Argentina.

Reforma laboral: Neuquén, clave en la votación

El proyecto de la reforma laboral del Gobierno ingresó formalmente al Senado este jueves. Ayer, El bloque de senadores de Unión por la Patria recibió este miércoles a la cúpula de la CGT para unificar una estrategia que bloquee el avance de la iniciativa del Ejecutivo en el período extraordinario.

“Hay nueve senadores que definen esta ley”, sentenció un senador de Unión por la Patria. Ese bloque, comandado por José Mayans, tiene 28 integrantes y necesita llegar a 37. Dan por descontado que el PRO y la UCR no están de su lado, por lo que la mira está puesta en senadores de fuerzas provinciales como Salta, Santa Cruz y Neuquén, entre otras.



