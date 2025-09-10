Quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro de Interior designado por Javier Milei

Luego de la derrota en las elecciones legislativas bonaerense del domingo, comenzaron los cambios en el gabinete de Javier Milei. Este miércoles el Gobierno designó un nuevo ministro de Interior. Su nombre es Lisandro Catalán. Acá un detalle de su perfil político.

El anuncio fue realizado por el propio Francos a través de redes sociales.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente, Javier Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía Luis Caputo y el flamante Ministro del Interior Lisandro Catalán”, posteó Francos.

El perfil de Lisandro Catalán, el nuevo ministro de Interior del Gobierno de Javier Milei

El nuevo ministro nació en San Miguel de Tucumá en 1971 y tiene un vínculo estrecho con Guillermo Francos. Ambos compartieron funciones en el Banco Provincia durante el primer mandato de Daniel Scioli entre 2006 y 2007.

«Durante el gobierno de Milei además Catalán ha sido un estrecho colaborador de Francos como vicejefe de Gabinete: lo acompañó diariamente en la Casa Rosada, participando en reuniones con gobernadores, legisladores y siendo nexo con referentes de diversas fuerzas provinciales», indica Infobae.

Catalán se graduó como abogado en la Universidad de Tucumán antes de trasladarse a Buenos Aires en 1997 para ejercer la profesión. Su relación con el sector público se fortaleció en 2012, al unirse a Francos para crear la Fundación Acordar. En este think tank, se encargó de coordinar los equipos técnicos.