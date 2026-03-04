Reforma laboral y régimen penal juvenil: qué falta para que empiecen a regir las leyes clave de Javier Milei

El Congreso, en extraordinarias, aprobó varios de los proyectos que el presidente Javier Milei había enviado como la Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. Por esta razón el Gobierno ahora trabaja en afinar cada norma con el fin de avanzar con sus respectivas implementaciones, las cuales ya adelantaron, no serán inmediatas.

Desde la Casa Rosada adelantaron que algunas medidas si comenzarán a regir en los próximos días, pero otras podrían demorar meses.

Qué falta para que empiecen a regir las leyes clave de Javier Milei

Luego de la sanción legislativa, el primer paso a seguir es la promulgación. De esto se está ocupando la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, que es la encargada de revisar los textos antes de que sean publicados en el Boletín Oficial.

Además, en algunos casos resta también que algunos artículos o partes específicas de las leyes mencionadas se reglamenten para que se aclaren las cuestiones operativas, aunque eso podría tardar más tiempo.

Reforma laboral

Respecto a los cambios en el sistema de trabajo, la misma iniciativa aclara que la ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Pero existen salvedades, por ejemplo la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo que el Gobierno impulsó para que los empleadores puedan hacer frente al pago de las indemnizaciones para los casos de despidos sin justa causa.

La norma indica que este esquema entrará en vigencia el 1º de junio de 2026, aunque el Poder Ejecutivo puede prorrogar esta fecha por un máximo de hasta 6 meses.

Con el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) podría ocurrir algo similar. El RIFL es una herramienta a través de la cual el Estado dará beneficios para el sector privado cuando se contrate a personas no registradas antes del 10 de diciembre de 2025 o que hayan sido monotributistas o empleados públicos.

Las exenciones impositivas, es este caso, regirán durante un año contando a partir del primer día del segundo mes inmediato siguiente a la entrada en vigencia de la reforma laboral.

Por su parte, sobre el plan de Promoción del Empleo Registrado (PER) se explica que los empleadores tendrán un plazo de 180 días corridos para regularizar las relaciones laborales, contados desde la entrada en vigencia de la reglamentación de este título.

En tanto, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) aplicará para inversiones productivas realizadas durante los dos primeros años desde que la norma se publica en el Boletín Oficial.

Además el proyecto también establecía un plazo determinado para la derogación de ciertas leyes, como la del Estatuto del Periodista, el Teletrabajo y las regulaciones de los Viajantes de Comercio, que dejarán de funcionar el 1º de enero de 2027. Finalmente el 1º de enero de 2028, ya no tendrán vigencia varios artículos de las leyes de Cine y de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Régimen Penal Juvenil

Esta norma que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, según el marco legal regirá a partir de los 180 días de la publicación del régimen en el Boletín Oficial, pero también hay algunas consideraciones.

En este caso, muchas de las demoras se podrían dar por la necesidad de contar con la infraestructura física que demanda el código, como los institutos que se deberían construir, y la conformación del equipo interdisciplinario que intervendría.

Por otra parte la aplicación efectiva de la reforma depende de la asignación de recursos detallados en el artículo 51, que destina un monto de más de 23 mil millones de pesos para el ejercicio de su entrada en vigencia.

El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, es el que tiene que terminar de aprobar este gasto y transferir los fondos a los organismos correspondientes, lo que demandaría algunos meses más. Por último, el Poder Ejecutivo debe determinar una autoridad de aplicación para controlar la implementación de la normativa.

