Diego Santilli se prepara para retomar reuniones con gobernadores y consolidar la mayoría en el Congreso. Foto: Alfredo Leiva

El ministro del Interior, Diego Santilli, ya se prepara para retomar su agenda nacional de reuniones con los líderes provinciales. Desde la Casa Rosada adelantaron que tiene previsto reiniciar los viajes el domingo 15 de marzo. El objetivo es poder fortalecer la mayoría parlamentaria y lograr que acompañen los próximos proyectos de la administración de Javier Milei.

Diego Santilli retoma su agenda nacional

El plan de Santilli es seguir fortaleciendo el vínculo con los gobernadores para que el Gobierno no tenga ningún sobresalto en el Parlamento. La iniciativa surge sobre todo porque tras inaugurar las sesiones ordinarias, el oficialismo ingresó a una etapa en la cual buscará debatir y sancionar una serie de proyectos de envergadura, entre ellos la Ley de Glaciares que ya consiguió el visto bueno en el Senado, y la nueva Ley de Financiamiento Universitario.

De igual manera, fuentes cercanas a Santilli comunicaron que aún resta determinar cuál será la hoja de ruta del ministro y quiénes serán los primeros mandatarios en recibirlo. Los detalles de sus viajes quedarán determinados una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias.

El ministro comenzó con una gira por todo el país en 2025 para reunirse con los dirigentes del Interior y conseguir apoyos para que el oficialismo sancione el Presupuesto 2026.

Luego de que la ley de leyes consiguió aprobación, Santilli armó otro tour federal. En enero de este año viajó y conversó con los gobernadores sobre los puntos favorables de la reforma laboral que terminó con visto bueno de ambas Cámaras.

La estrategia del funcionario fue un éxito y generó que el exprecandidato a gobernadores bonaerense se convierta en una de las caras del Gobierno para negociar con los mandatarios provinciales los sufragios del Congreso.

Con información de Noticias Argentinas