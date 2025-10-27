«Se optó qué se quiere a nivel nacional»: Pablo Cervi sobre la victoria en Neuquén en las elecciones y las posibles reformas

En Neuquén, La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas. El diputado y senador electo, Pablo Cervi destacó que fue «algo histórico» lo ocurrido en la provincia. Dijo que se eligió que se quiere a nivel nacional. También habló del hecho de inseguridad que sufrió horas antes de los comicios.

Escuchá a Pablo Cervi de La Libertad Avanza, en RN Radio

«Veníamos manejando eso. Teníamos encuestas que mostraban esa tendencia«, dijo Cervi sobre el triunfo frente a La Neuquinidad.

Analizó lo que dejaron los resultados. «Era una elección nacional. Acá no se estaba plebiscitando o viendo qué pasa en la provincia, sino que es lo que queremos a nivel nacional. Y Neuquén es parte de un país que necesitamos que salga adelante. Y eso creo que es lo que entendió la ciudadanía», expresó a Panorama Informativo.

Aunque señaló que «si me sorprendió que metiéramos dos diputados. Eso es algo histórico».

Con los resultados que hubo el domingo, habrá cuatro legisladores de Neuquén de La Libertad Avanza en el Congreso, entre las Cámaras de Diputados y Senadores.

Por otro lado, el legislador destacó la victoria que logró el partido en Buenos Aires «sorteándose se una situación muy difícil», en referencia a lo ocurrido con la baja de José Luis Espert y el reemplazo por Diego Santilli. «Las encuestas más auspiciosas daban 4 o 5 puntos abajo», indicó.

Pablo Cervi y la agenda que se viene en el Congreso

Sobre los temas que se vienen en el Congreso, comentó que ya «hubo lineamientos de la reforma tributaria» que se buscará impulsar desde el oficialismo.

«Es algo que va a reconocer, más a allá que es difícil discutir al coparticipación porque necesita el acuerdo de las 24 provincias, si se puede avanzar que parte de esos recursos vayan a las provincias o que de alguna otra manera recauden. Creo que puede ser beneficioso para Neuquén. Hará que las provincias tengan que generar riquezas», sostuvo.

Recordó que «Neuquén hoy aporta el 4% del PBI y recibe el 1,52″. Al respecto, dijo que teniendo en cuenta eso «una reforma de este tipo va a ser que los neuquinos recibamos más en función de lo que aportamos. O que directamente lo recaude el estado provincial sin tener que ir a Buenos Aires y después volver».

Con respecto a materia en seguridad, sostuvo que hay que trabajar a nivel nacional para «la baja de la edad de imputabilidad».

Sobre el tema de las represas de Neuquén y Río Negro «dijo que ya están los pliegos» y «entiendo que el haberlo postergado para ver las ofertas fue «importante para que se haga en otro contexto».

Pablo Cervi sobre el hecho de inseguridad en la previa de las elecciones

El legislador comentó sobre el hecho que sufrió horas antes de los comicios. Dijo que lo golpearon con un arma en la cabeza y lo redujeron, y que luego maniataron a toda su familia. «Conmocionado por el nivel de violencia e impunidad que se manejó esta gente .Gracias a Dios la familia está bien. Esperando que la Justicia avance», manifestó Cervi.

«Hubo afirmaciones que el destinario no era yo, que estaba dirigido a otra persona. Si es así entiendo que es porque hay algunas pistas». agregó.