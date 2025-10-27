«Más que contentos»: Carlos Quintriqueo habló de su elección en Neuquén y el llamado a paritarias

Carlos Quintriqueo, excandidato a senador de Más por Neuquén, habló este lunes de las elecciones legislativas nacionales celebradas ayer, en las que cosechó alrededor del 8% de los votos en la categoría en la que competía.

Escuchá al excandidato y dirigente gremial Carlos Quintriqueo en RN Radio

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el secretario general de ATE también se refirió a las paritarias 2026, cuyas primeras reuniones habían sido fijadas por el Gobierno provincial para esta semana.

Carlos Quintriqueo, excandidato a Senador en Neuquén: «Logramos más de 32.000 votos siendo nuevos»

«Estamos más que contentos, somos un partido nuevo y haber logrado más de 32.000 votos en esta elección nacionalizada nos deja muy conformes«, aseguró sobre la performance de su espacio, que debutó formalmente este domingo en la escena política local.

Destacó que en algunos departamentos del interior «quedamos segundos y terceros». A nivel provincial, el partido se ubicó en cuarto lugar en la carrera por el Senado con el 8% de los sufragios. En la disputa por Diputados, la lista quedó en quinta posición, con poco más del 6% de las preferencias.

Consultado por ese corte de boleta, mencionó a modo de posible explicación a su conocimiento en el interior de la provincia como dirigente sindical, factor que le permitió sumar casi 10.000 votos más que en el tramo para la Cámara Baja.

Quintriqueo, además, reconoció la claridad del triunfo de La Libertad Avanza en buena parte del país, tendencia que también se replicó en Neuquén, donde se impuso sobre La Nequinidad, el espacio del gobernador Rolando Figueroa.

«La gente eligió y se puede estar de acuerdo o no, pero hay que ser respetuoso de la democracia», dijo. E insistió: «Hay que reconocer a los que ganaron«.

También comentó que la provincia, a nivel electoral, es un distrito «con particularidades». Y mencionó como ejemplo la existencia de electores que hicieron un voto cruzado entre Más por Neuquén y La Libertad Avanza. «Sociológicamente, da para un estudio», señaló, entre risas.

Paritarias 2026 en Neuquén: «Vamos a rediscutir los salarios», dijo Quintriqueo

Después de adelantar una nueva gira por las localidades de la provincia para «agradecer el apoyo», se refirió a la negociación paritaria de cara al año que viene. Días atrás, el Gobierno provincial había informado su intención de convocar a los gremios estatales para la semana posterior a la elección.

Destacó el gesto de Figueroa de «convocar después de la elección» y consideró que los encuentros, de fecha todavía confirmar, servirán «para sentarnos a rediscutir los salarios».

«Vamos a ver cuál es el planteo que tienen desde el Ejecutivo en lo salarial, esta semana debería ser la convocatoria», finalizó.