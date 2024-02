Quita de subsidios al transporte: cómo afectará a los municipios de Neuquén y Río Negro

Como parte de una dura respuesta a los gobernadores tras el fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei oficializó ayer la quita de subsidios al transporte. La medida se fundamentó en la necesidad de “concentrar la ayuda directamente a los usuarios que más lo necesitan”, aplicando esta política a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Esta decisión tendrá un fuerte impacto en los municipios y las empresas que prestan los servicios urbanos e interurbanos de colectivo en Neuquén y Río Negro, que entre ambas recibían alrededor de 3.000 millones anuales en asistencia.

En el comunicado difundido ayer por la secretaría de Transporte que conduce el exfuncionario cordobés, Franco Mogetta, se detalló el fin del congelamiento de tarifas en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de jurisdicción nacional. Además, la eliminación a partir de este año del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas eran recibidas por empresas prestadoras de servicios fuera del AMBA.

El gobierno aclaró que las personas que utilizan el servicio y necesitan el aporte del Estado seguirán contando con el beneficio social a través de la tarjeta SUBE. Este implica un descuento del 55% en la tarifa del boleto del transporte público y se aplicará en todo el territorio nacional.

“La decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo”, se indicó.

La medida generó malestar en los gobiernos provinciales y, en particular, en municipios como el de Neuquén, cuyo intendente Mariano Gaido ayer firmó un comunicado conjunto de la red federal de intendentes en el que adelantaron que evaluarán “todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”.

Río Negro mantendrá su subsidio en el 2024

El gobierno de Río Negro anunció ayer que mantendrá su subsidio al servicio de transporte. Así se comunicó después de una reunión del gobernador Alberto Weretilneck con el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren y el titular de Transporte, Juan Ciancaglini. “Vamos a sostener durante todo 2024 este monto para garantizar el servicio”, afirmó Ciancaglini, como respuesta rionegrina a la decisión nacional de suspender esa asistencia a esos servicios en las provincias.

Los subsidios comprenden a siete municipios rionegrinos

La información nacional no fue sorpresiva para Río Negro, a pesar de ciertos compromisos previos de autoridades nacionales.

Los aportes llegaban para los servicios urbanos de Cipolletti, Viedma, Roca, Bariloche, San Antonio, Allen y Sierra Grande. El último informe de pago nacional data de octubre y entre las empresas de esas localidades (Pehuenche, Cooperativa 1º de Septiembre, Las Grutas, Amancay, Dorada Bus, Ceferino y La Comarca) sumaban alrededor de 105 millones de pesos mensuales, de los cuáles más del 55% iban para la ciudad cordillerana.

En los municipios hay incertidumbre respecto de cómo continuarán sin los subsidios. Uno de los más complicados es Bariloche donde al aporte de 62 millones de pesos mensuales de Nación, se suma una cifra similar de Provincia y 200.000 litros de gasoil premium que paga el Municipio. Se estima que los subsidios cubren un 60% de los costos, el 40% restante se afronta con el boleto.

La empresa Mi Bus (Amancay SRL) el mes pasado se atrasó en el pago de salarios y se registró un paro de cuatro días. Hoy contabilizan 1.200.000 de viajes por mes y el boleto tiene tarifa plana de 320 pesos y las líneas turísticas a Catedral y el Aeropuerto con un precio diferencial de 950 y 680 pesos. Nadie se atreve a cifrar a cuánto se irá la tarifa sin aportes nacionales.

En Cipolletti, el municipio llevará el boleto de 346 a 446 pesos en los próximos días. La empresa -que en octubre transportó 62.000 usuarios- recibía 8 millones de pesos mensuales de Nación y la misma contrapartida provincial. El municipio hace la contribución más grande, de unos 12 millones de pesos. El 70% de la composición del boleto está subsidiado.

“Hoy el servicio sin subsidio costaría alrededor de 1.800 pesos en Cipolletti”, detalló Gonzalo Regueiro, titular de Fiscalización, quien calificó el servicio como “malo”.

En Roca, la Cooperativa 1º de Septiembre, tiene tres tarifas por secciones de 300 a 350 pesos y transporta unos 8.000 pasajeros los días de semana, con una flota de 22 unidades declaradas ante Nación. El subsidio nacional ronda los 13 millones de pesos mensuales, según información de Transporte, y la misma contrapartida proviene de la Provincia. Desde el municipio dijeron que, si bien no subsidian formalmente, aportan dinero para cubrir necesidades planteadas por la cooperativa.

En Viedma, el transporte público lo ofrece Ceferino y La Comarca, con una tarifa de 300 pesos el boleto. Lo utilizan unos 10.000 pasajeros diarios y entre ambas compañías el último subsidio nacional cancelado en octubre osciló los 20 millones de pesos.

En Neuquén, los pasajes ya superan los $400

Casi 1.000 pesos diarios se necesitan para ir y volver al trabajo en el sistema público de transporte en las ciudades neuquinas y a pesar de la cifra, el importe cubre de un 14 a un 20% del costo operativo del servicio, según la localidad. El resto correspondía a aportes nacionales y de la provincia. Ante la quita oficialmente anunciada del fondo compensador en el interior, se analizaban de urgencia alternativas presupuestarias para evitar el cese de servicios, como ocurrió en el inicio de la semana en Senillosa.

El urbano de Neuquén tiene un valor de 450 pesos y el corte de boletos arrojó 3 millones de pasajes vendidos en la capital por mes. Le sigue Cutral Co, que no tiene servicio SUBE, con un urbano de 420 pesos y un corte de boletos que alcanza a los 350 mil por mes. Neuquén tiene 180 coches en recorridos de la capital y Cutral Co tiene una flota de 6 unidades.

La mayoría de los servicios interurbanos tampoco tienen SUBE, que es el sistema mediante el cual Nación anunció que subsidiará la demanda y algunas prestatarias de la región advirtieron a algunos intendentes que no podrán operar sin esos aportes. El viaje de Neuquén a Cutral Co alcanza más de 5.800 pesos, por lo que se requieren de más al menos 12.000 pesos para el viaje entero.

En aquellos municipios que se dejó de percibir el subsidio nacional porque no tienen SUBE, se analiza suplir los aportes con una mayor demanda de fondos para el transporte a la provincia, subir el aporte de subsidios municipales y modificar el diagrama viajes con prioridad a los horarios laborales, escolares y reducción de circulación en el resto de las jornadas.

“Aunque tengamos SUBE, a los municipios del interior la distribución a demanda no nos beneficia, de los subsidios que lleguen será muy poco para Plottier por la cantidad de personas que viajan en comparación con Neuquén capital, ni hablar del AMBA”, dijo el secretario de Seguridad y Transporte de Plottier, Cristian Tracana. Plottier corta en un mes de servicios locales e interurbanos, lo que Neuquén capital registra por día.

Tiene 14 unidades que cubren urbano e interurbano, con un total de 70.000 pasajes al mes, mientras que en Neuquén, en enero cortaron 100.000 al día y en diciembre 2023 fue de 120.000 pasajes diarios vendidos.

Según la información de la dirección provincial de Transporte de Neuquén, desde noviembre el atributo social de Nación llegó a los usuarios pero no a las empresas de Senillosa, San Martín, Chos Malal, Cutral Co, Centenario, Vista Alegre, Plottier, Neuquén y Villa La Angostura.

El sistema SUBE tiene 11 de años de implementación, pero solo Neuquén, San Martín y Plottier tienen el sistema. “Es inviable” en las zonas rurales y sin conexión a internet, aclaró el director provincial de Transporte, Juan Alberto Ciarrocca.

El boleto urbano en Neuquén se autorizó a 450 pesos el pasaje local, mientras que en Cutral Co tiene un valor de 420. En Plottier se irá a 300 pesos desde el miércoles 14 (actualmente es de 180), San Martín de los Andes tiene un valor de unos 420 pesos, y en Centenario cuesta 170 con la tarjeta Pehuenche y 540 con la SUBE.